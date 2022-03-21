Карагачи и клёны высадили жители Актау благодаря местному бизнесмену

Местный бизнесмен Нурбол Токпаков возводит в 28А микрорайоне объект. Ранее он пообещал жителям домов №8, 9 и 10 высадить на их территории зелёные насаждения.Накануне празднования Наурыз предприниматель вместе с жителями подготовили лунки. На свои средства он заказал 50 саженцев клёна и карагача из Узбекистана.Деревья сажали вместе с комом земли, чтобы не повредилась корневая система.Карагач и клён, как отметил Нурбол Токпаков, благополучно приживаются в наших климатических условиях.Ухаживать за зелёными насаждениями будет сам предприниматель и жители домов.