«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Марта
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:39

Просмотров: 2619

Названы микрорайоны Актау с самыми большими долгами по транспортному налогу

Актаусцы задолжали свыше 277 миллионов тенге по налогу на транспорт, сообщили в управлении государственных доходов.

Фото автора
В должниках среди жителей Актау числятся 3490 человек.

Самый большой долг по транспортному налогу числится за жителями 14 микрорайона Актау - 30,9 миллиона тенге, на втором месте 11 микрорайон - 27 миллионов тенге. «Бронза» антирейтинга досталась 29 микрорайону. Здесь долг автомобилистов составляет 17,7 миллиона тенге.

В управлении напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года. Рассчитать сумму налога можно с помощью калькуляторов на интернет-ресурсе комитета государственных доходов kgd.gov.kz, а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

В приложении реализован сервис корректировки данных по объектам налогообложения, а также сервис уплаты «Налоговый кошелек» (уплата налога производится по месту жительства).

Названы микрорайоны Актау с самыми большими долгами по транспортному налогу


Плательщиками налога на машину не являются:

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- герои Советского Союза и герои Социалистического труда;
- Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;
- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»;
- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 02:49
Empro,
Как вариант если нигде не светится - съездить в налоговую. Там диктуете инн - они говорят что, и сколько оплачивать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Вчера, 22:44
Кто скажет где можно проверить именно задолжность на своё авто? В кабинете salyk, egov, caspy, смотрел, нет задолженности. За одно авто заплатил, а второе ни бьётся ни где.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика