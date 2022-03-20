Названы микрорайоны Актау с самыми большими долгами по транспортному налогу

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В должниках среди жителей Актау числятся 3490 человек.
Самый большой долг по транспортному налогу числится за жителями 14 микрорайона Актау - 30,9 миллиона тенге, на втором месте 11 микрорайон - 27 миллионов тенге. «Бронза» антирейтинга досталась 29 микрорайону. Здесь долг автомобилистов составляет 17,7 миллиона тенге.
В управлении напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года. Рассчитать сумму налога можно с помощью калькуляторов на интернет-ресурсе комитета государственных доходов kgd.gov.kz, а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
В приложении реализован сервис корректировки данных по объектам налогообложения, а также сервис уплаты «Налоговый кошелек» (уплата налога производится по месту жительства).
Плательщиками налога на машину не являются:
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- герои Советского Союза и герои Социалистического труда;
- Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;
- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»;
- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.
Самый большой долг по транспортному налогу числится за жителями 14 микрорайона Актау - 30,9 миллиона тенге, на втором месте 11 микрорайон - 27 миллионов тенге. «Бронза» антирейтинга досталась 29 микрорайону. Здесь долг автомобилистов составляет 17,7 миллиона тенге.
В управлении напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года. Рассчитать сумму налога можно с помощью калькуляторов на интернет-ресурсе комитета государственных доходов kgd.gov.kz, а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
В приложении реализован сервис корректировки данных по объектам налогообложения, а также сервис уплаты «Налоговый кошелек» (уплата налога производится по месту жительства).
Плательщиками налога на машину не являются:
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- герои Советского Союза и герои Социалистического труда;
- Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;
- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»;
- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.