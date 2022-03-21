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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 546

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Жительница 8 микрорайона Актау Динара Сулейманова пожаловалась на состояние детской игровой площадки, которую установили у 29 дома полгода назад. Женщина указывает на низкое качество детской площадки. Пример тому – скрипящие качели и покрытие горок, с которых уже обсыпалась краска.

Фото жительницы Актау
Жительница Актау рассказала, что в 8 микрорайоне у 29 дома полгода назад установили новую детскую площадку, которая не оправдала никаких ожиданий.

- Строили долго, медленно. Почти полгода. Долгое время не было скамеек и качель. Позже они появились. Но качество их отвратительное. Складывается ощущение, что детскую площадку изготавливали дилетанты где-то на даче, экономя на всём. Краска с покрытий уже слезает. Качели и барабан скрипят. Строители даже за собой не убрались. Кругом мусор. Кто принимал эту работу? Сколько денег выделили из бюджета за такие уродские площадки? Разве наши дети заслуживают такое? - недоумевает жительница города.

В доказательство своих слов женщина прислала в редакцию Lada.kz фотографии детской площадки. На снимках видно, как кто-то налепил скотч на ручку барабана. Видимо, из-за дефекта.

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки


А вот какие детские площадки устанавливают в других городах, но не в Актау.

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

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Комментарии ( 1 )

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Richo (Посетители) Сегодня, 16:40
Это не детская площадка! Это объект опасный для жизни детей, установленный в центре жилого микрорайона. По факту это уголовное преступление.
 
 

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