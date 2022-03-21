Тяп-ляп и готово! Жительница Актау пожаловалась на качество новой детской площадки

Жительница Актау рассказала, что в 8 микрорайоне у 29 дома полгода назад установили новую детскую площадку, которая не оправдала никаких ожиданий.- Строили долго, медленно. Почти полгода. Долгое время не было скамеек и качель. Позже они появились. Но качество их отвратительное. Складывается ощущение, что детскую площадку изготавливали дилетанты где-то на даче, экономя на всём. Краска с покрытий уже слезает. Качели и барабан скрипят. Строители даже за собой не убрались. Кругом мусор. Кто принимал эту работу? Сколько денег выделили из бюджета за такие уродские площадки? Разве наши дети заслуживают такое? - недоумевает жительница города.В доказательство своих слов женщина прислала в редакцию Lada.kz фотографии детской площадки. На снимках видно, как кто-то налепил скотч на ручку барабана. Видимо, из-за дефекта.А вот какие детские площадки устанавливают в других городах, но не в Актау.