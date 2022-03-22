Коронавирус вернулся в Мангистау: вирус обнаружен у семи жителей

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 36 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 264 человека.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 733 заболевших.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 264 человека.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 733 заболевших.