Названы футбольные фавориты «Каспия» в Актау

Три фаворита. Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
По версии InStat лучшим в составе нашей команды стал полузащитник Тарас Бондаренко. Вторую позицию занял полузащитник Никола Цуцкич. На третьем месте расположился тоже игрок полузащиты Шафик Тигруджа.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счетом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счетом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
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