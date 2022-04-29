В облспорте ответили на жалобу жителя Актау о невозможности купить билеты на матч: клуб вправе продавать билеты по своему усмотрению

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Вместимость построенной арены для футзала рассчитана на 1345 человек. До сегодняшнего дня футзальный клуб «Каспий» финансировался за счет денег частных инвесторов.
- В связи с этим клуб вправе продавать билеты по своему усмотрению в соответствии с уставом. В зависимости от направлений, в которых он работает, билеты были распределены. Например, в футбольный центр, фан-клуб, детский дом, родителям с особыми детьми, семьям футболистов и административному штабу, партнерам, футбольному центру. Остальные билеты в соответствии с вместимостью объекта были проданы поровну. Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем будет проведена работа по переходу на систему электронной продажи билетов, – сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
Напомним, житель Актау возмутился тем, что ему не удалось купить билет на футбольный матч.
- В связи с этим клуб вправе продавать билеты по своему усмотрению в соответствии с уставом. В зависимости от направлений, в которых он работает, билеты были распределены. Например, в футбольный центр, фан-клуб, детский дом, родителям с особыми детьми, семьям футболистов и административному штабу, партнерам, футбольному центру. Остальные билеты в соответствии с вместимостью объекта были проданы поровну. Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем будет проведена работа по переходу на систему электронной продажи билетов, – сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
Напомним, житель Актау возмутился тем, что ему не удалось купить билет на футбольный матч.
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