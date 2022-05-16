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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:14

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На турнире в Иране теннисист из Актау завоевал «серебро»

В парном разряде актауский теннисист Даниал Рахматуллаев стал серебряным медалистом на турнире международной теннисной ассоциации (ITF) J3.

Арсланбек Айткулов и Даниал Рахматуллаев. Фото предоставил Берекет Жанибеков
Соревнования прошли с 9 по 15 мая в столице Ирана - Тегеране. Участниками стали 120 спортсменов, а именно, 60 мальчиков и 60 девочек.

Казахстан на этом турнире представили всего два теннисиста - это Даниал Рахматуллаев и карагандинец Арсланбек Айткулов.

В финале в пapнoм paзpядe c нашим соотечественником они уступили тyниско-польской пapе со счётом 3:6, 2:6 и стали серебряными призёрами.

В одиночном разряде Даниал Рахматуллаев в полуфинале проиграл польскому игроку Горан Зголе со счётом 4:6, 4:6 и завоевал бронзовую награду.

На турнире в Иране теннисист из Актау завоевал «серебро»


- Наращиваем обороты на дальнейшие старты, которых, надеюсь, будет ещё очень много. Даниал - перспективный игрок, добивающийся своих целей, - поделился личный тренер спортсмена Берекет Жанибеков.


Напомним, в апреле 15-летний Даниал Рахматуллаев выиграл «золото» на международном турнире в Турции.

Напомним, в марте спортсмен забрал «золото» на турнире в Турции.

На турнире в Иране теннисист из Актау завоевал «серебро»



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