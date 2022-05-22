Футболисты «Каспия» обыграли лидера КПЛ

В матче XII тура казахстанской Премьер-лиги «Каспий» встречался с футболистами «Тараза» на стадионе «Жас Канат».Автором первого гола стал полузащитник «Каспия» Павел Киреенко.Еще одно очко нашей команде принес полузащитник Никола Цуцкич.Лишь в конце второго тайма соперникам удалось оформить лишь один мяч в наши ворота.Таким образом, счет встречи составил 2:1 в пользу хозяев поля.В турнирной таблице «Каспий» с 22 баллами ФК стал лидером первого круга чемпионата Казахстана.