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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:29

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Женская команда «Каспий» стала бронзовым призёром юбилейного чемпионата Казахстана по баскетболу

В Туркестане завершилась борьба за третье место XXX чемпионата Казахстана по баскетболу среди женских команд. Бронзовым призёром чемпионата стала женская сборная баскетбольного клуба «Каспий».

Сборная «Каспий» с тренерами
На протяжении пяти игровых дней ПБК «Каспий» (Актау) и БК «Ertis» (Павлодар) усердно бились за право стать обладателем бронзового комплекта юбилейного сезона чемпионата по баскетболу среди женских команд. Обе команды показали хорошие результаты в этой серии, то и дело меняя друг друга на посту лидера.

Итоги встреч:
25.05 | ПБК “Каспий” - 73:78- БК ”Ertis”
26.05 | ПБК “Каспий” - 88:70 - БК “Ertis”
28.05 | ПБК “Каспий” - 84:83 - БК “Ertis”
29.05 | ПБК “Каспий” - 67:73 - БК “Ertis”

- В решающем пятом матче ПБК «Каспий», собрав всю свою волю в кулак, вышла с твёрдым намерением победить. В очередной раз женская команда «Каспий» под руководством тренеров Аракелян Баграта и Аракелян Гамлета, проявила свой характер, доведя эту встречу до победы со счётом 73:65. Таким образом, ПБК «Каспий» стал бронзовым призёром юбилейного чемпионата Казахстана по баскетболу среди женских команд, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Кроме того после игры были награждены личными наградами игроки Анастасия Ильясова и Валерия Петрова, которые вошли в состав лучшей пятёрки сезона.




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Женская команда “Каспий” стала бронзовым призером Юбилейного Чемпионата Казахстана по баскетболу


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