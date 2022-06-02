Женская команда «Каспий» стала бронзовым призёром юбилейного чемпионата Казахстана по баскетболу

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На протяжении пяти игровых дней ПБК «Каспий» (Актау) и БК «Ertis» (Павлодар) усердно бились за право стать обладателем бронзового комплекта юбилейного сезона чемпионата по баскетболу среди женских команд. Обе команды показали хорошие результаты в этой серии, то и дело меняя друг друга на посту лидера.Итоги встреч:25.05 | ПБК “Каспий” - 73:78- БК ”Ertis”26.05 | ПБК “Каспий” - 88:70 - БК “Ertis”28.05 | ПБК “Каспий” - 84:83 - БК “Ertis”29.05 | ПБК “Каспий” - 67:73 - БК “Ertis”- В решающем пятом матче ПБК «Каспий», собрав всю свою волю в кулак, вышла с твёрдым намерением победить. В очередной раз женская команда «Каспий» под руководством тренеров Аракелян Баграта и Аракелян Гамлета, проявила свой характер, доведя эту встречу до победы со счётом 73:65. Таким образом, ПБК «Каспий» стал бронзовым призёром юбилейного чемпионата Казахстана по баскетболу среди женских команд, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.Кроме того после игры были награждены личными наградами игроки Анастасия Ильясова и Валерия Петрова, которые вошли в состав лучшей пятёрки сезона.