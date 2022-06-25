«Каспий» встретится с «Тураном» в Актау

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В рамках XV тура наша команда проведёт игру с футбольным клубом «Туран» из Туркестана.Встреча состоится 26 июня на стадионе «Жас Канат» в 18:00.Касса работает при стадионе в субботу с 15:00 до 19:00 и в воскресенье с 13:00 до 17:30.Кирилл Шестаков - полузащитник «Каспия», который помог нашей команде выйти в Премьер-Лигу, просит поддержать наших ребят в этой игре.