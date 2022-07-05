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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:46

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Мангистауский спортсмен завоевал «золото» международного турнира по боксу

Спортсмен из Мангистау Саматали Тольтаев стал обладателем медали высшей пробы на международном турнире по боксу на Кубок Столицы (Elorda Cup). Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото ЦОК Мангистауской области
Соревнования проходили 4 июля во дворце «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане. В турнире участвовали более 250 спортсменов из Кубы, Китая, Монголии, Индии и других стран. Спортивную честь Казахстана защищали около 50 мастеров кожаной перчатки, включая чемпионов и призеров мира, Азии и Олимпийских игр.

- В решающем бою в весовой категории до 60 килограммов на ринг вышли казахстанцы Саматали Тольтаев и Талгат Сырымбетов, где сильнее оказался мангистауский боксер, одержавший победу со счетов 4:1. До этого в полуфинале Саматали взял верх над еще одним соотечественником - Адилетом Курметовым, победив единогласным судейским решением (5:0). В первом поединке турнира он одолел кыргызстанца, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Брат Саматали - Санатали Тольтаев стал серебряным призером международного турнира. В финале в весовой категории до 63,5 килограмма он встретился с казахстанцем Мухамедсабыром Базарбайулы, который в итоге праздновал победу.

- Третий мангистауский боксер Дуйсенбай Куаныш в полуфинале уступил кыргызстанцу Нуржигиту Дуйшебаеву. В настоящее время Саматали Тольтаев является воспитанником школы высшего спортивного мастерства Мангистауской области, а Санатали Тольтаев и Дуйсенбай Куаныш тренируются в боксерском клубе «Мангистау». Победители турнира получили право выступать на чемпионате Азии, который пройдет в конце октября и начале ноября этого года, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



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