Мангистауский спортсмен завоевал «золото» международного турнира по боксу

Фото ЦОК Мангистауской области

Соревнования проходили 4 июля во дворце «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане. В турнире участвовали более 250 спортсменов из Кубы, Китая, Монголии, Индии и других стран. Спортивную честь Казахстана защищали около 50 мастеров кожаной перчатки, включая чемпионов и призеров мира, Азии и Олимпийских игр.



- В решающем бою в весовой категории до 60 килограммов на ринг вышли казахстанцы Саматали Тольтаев и Талгат Сырымбетов, где сильнее оказался мангистауский боксер, одержавший победу со счетов 4:1. До этого в полуфинале Саматали взял верх над еще одним соотечественником - Адилетом Курметовым, победив единогласным судейским решением (5:0). В первом поединке турнира он одолел кыргызстанца, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



Брат Саматали - Санатали Тольтаев стал серебряным призером международного турнира. В финале в весовой категории до 63,5 килограмма он встретился с казахстанцем Мухамедсабыром Базарбайулы, который в итоге праздновал победу.



- Третий мангистауский боксер Дуйсенбай Куаныш в полуфинале уступил кыргызстанцу Нуржигиту Дуйшебаеву. В настоящее время Саматали Тольтаев является воспитанником школы высшего спортивного мастерства Мангистауской области, а Санатали Тольтаев и Дуйсенбай Куаныш тренируются в боксерском клубе «Мангистау». Победители турнира получили право выступать на чемпионате Азии, который пройдет в конце октября и начале ноября этого года, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.