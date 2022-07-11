Мангистауский спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира по гиревому спорту

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В чемпионате мира по гиревому спорту среди юношей, проходившем с 1 по 4 июля в Бишкеке, участвовали лучшие спортсмены из Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана.



Прибыли также представители России, Беларуси и Казахстана. Среди них попробовали свои силы более 20 спортсменов из всех уголков РК, 80 процентов из них добились успеха.



Среди них и Оразалы Бектемирулы из Курыка. Спортсмен говорит, что намерен стать мастером спорта.



- Любовь к гиревому спорту привил мне мой зять Айдын Ахметов, а тренеры - Нартай Атабаев и Нурсултан Сейтов, не перестают оттачивать мастерство, чтобы улучшать результаты, - поделился Оразалы Бектемирулы.



Спортсмен занимается в кружке по поднятию гири в родном селе Курык в фитнес-зале учреждения «Каракиянская районная ДЮСШ».



- Оразалы и до этого выступал в этом виде спорта на высоком уровне, он - чемпион Республики Казахстан, чемпион Азии, а теперь и в Бишкеке выступил успешно, - добавил тренер Нурсултан Сейтов.