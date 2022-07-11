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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:21

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Мангистауский спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира по гиревому спорту

Оразалы Бектемирулы на чемпионате мира по гиревому спорту в Республике Кыргызстан 141 раз поднял две гири по 24 килограмма и завоевал серебряную медаль в копилку Казахстана, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В чемпионате мира по гиревому спорту среди юношей, проходившем с 1 по 4 июля в Бишкеке, участвовали лучшие спортсмены из Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана.

Прибыли также представители России, Беларуси и Казахстана. Среди них попробовали свои силы более 20 спортсменов из всех уголков РК, 80 процентов из них добились успеха.

Среди них и Оразалы Бектемирулы из Курыка. Спортсмен говорит, что намерен стать мастером спорта.

- Любовь к гиревому спорту привил мне мой зять Айдын Ахметов, а тренеры - Нартай Атабаев и Нурсултан Сейтов, не перестают оттачивать мастерство, чтобы улучшать результаты, - поделился Оразалы Бектемирулы.

Спортсмен занимается в кружке по поднятию гири в родном селе Курык в фитнес-зале учреждения «Каракиянская районная ДЮСШ».

- Оразалы и до этого выступал в этом виде спорта на высоком уровне, он - чемпион Республики Казахстан, чемпион Азии, а теперь и в Бишкеке выступил успешно, - добавил тренер Нурсултан Сейтов.



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