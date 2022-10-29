«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467 KZT
  • €1 = 464.76 KZT
  • 1 RUB = 7.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец

Просмотров:308 Опубликовано: Вчера, 17:30
Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец
Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области
Чемпионат мира по гиревому спорту проходит в индийском городе Нью-Дели. Ришат Галиахметов из Атырау стал чемпионом мира в весовой категории 95 кг, сообщает Zakon.kz.

Как передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, в соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира.

- Из Атырауской области участвуют три спортсмена. В первый день соревнований чемпионом мира стал Ришат Галиахметов – 95 кг, теперь свои силы испытают два наших спортсмена Доскали Доскалиев – 90 кг, Алпамыс Айтмуханов – 73 кг, - сообщил старший тренер Сергей Гридчин.

Атырауские спортсмены, в том числе Ришат Галиахметов, занимаются подъемом гирь уже более 10 лет. В этом году он также получил золотую медаль на чемпионате Азии в Щучинске.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика