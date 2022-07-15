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Рейс авиакомпании Россия приземлился в Актау сегодня, 15 июля. В редакцию Lada.kz прислали видео, как из самолёта, прибывшего из Москвы, вышел Хабиб Нурмагомедов - известный спортсмен.
- Хабиб Нурмагомедов прибыл в Актау, - прокомментировал видео его автор.
Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.
Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.
- Хабиб Нурмагомедов прибыл в Актау, - прокомментировал видео его автор.
Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.
Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.
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