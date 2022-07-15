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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 779

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Актау

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прилетел в Актау. Видео со спортсменом в аэропорту Актау прислали в редакцию Lada.kz.

Кадр видео
Рейс авиакомпании Россия приземлился в Актау сегодня, 15 июля. В редакцию Lada.kz прислали видео, как из самолёта, прибывшего из Москвы, вышел Хабиб Нурмагомедов - известный спортсмен.

- Хабиб Нурмагомедов прибыл в Актау, - прокомментировал видео его автор.



Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.

Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.




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