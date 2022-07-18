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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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«Серебро» на международном турнире завоевал теннисист из Актау

Актауский теннисист Бейбит Жукаев стал единственным из казахстанцев, кто пробился в четвертьфинал турнира серии ITF M25 с призовым фондом 25 тысяч долларов. Результатами поделился тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков.

Бейбит Жукаев
Наш теннисист успешно обошел двух наших соотечественников, пройдя в четвертьфинал турнира.

Уже в четвертьфинале одиночного разряда он обыграл японского теннисиста.

В полуфинале одиночного разряда Бейбит Жукаев выиграл также и у теннисиста из Индии.

В матче за титул турнира Бейбит Жукаев провел трехсетовый поединок с Сергеем Фоминым из Узбекистана.

- Первая партия сложилась не в пользу нашего спортсмена, зато во втором сете он активизировался и вполне спокойно забрал партию. В конце решающего сета соперник все же вышел вперед и довел игру до победы, - поделился Берекет Жанибеков.


«Серебро» на международном турнире завоевал теннисист из Актау



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