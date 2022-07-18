«Серебро» на международном турнире завоевал теннисист из Актау

- Первая партия сложилась не в пользу нашего спортсмена, зато во втором сете он активизировался и вполне спокойно забрал партию. В конце решающего сета соперник все же вышел вперед и довел игру до победы, - поделился Берекет Жанибеков.

Наш теннисист успешно обошел двух наших соотечественников, пройдя в четвертьфинал турнира.Уже в четвертьфинале одиночного разряда он обыграл японского теннисиста.В полуфинале одиночного разряда Бейбит Жукаев выиграл также и у теннисиста из Индии.В матче за титул турнира Бейбит Жукаев провел трехсетовый поединок с Сергеем Фоминым из Узбекистана.