Несмотря на автогол: «Каспий» обыграл «Кызыл-Жар»

Второй гол нашего полузащитника Ивана Пешича. Кадр видео
В рамках V тура группового этапа Кубка Казахстана соперником «Каспия» стали футболисты петропавловского клуба «Кызыл-Жар». Матч прошел сегодня, 7 августа, на стадионе наших оппонентов.
Первый тайм сложился не в пользу «Каспия» - автогол на 14-й минуте забил полузащитник Алишер Сулей.
Во втором тайме на 63-й минуте счет сравнял полузащитник Иван Пешич.
Он же позже оформил дубль на 76-й минуте.
Решающую точку в этой игре на 84-й минуте поставил полузащитник «Каспия» Дархан Бердибек.
Тем самым матч закончился со счетом 3:1.
Напомним, на прошлой неделе «Каспий» обыграл «Кайсар» в Кызылорде.
Первый тайм сложился не в пользу «Каспия» - автогол на 14-й минуте забил полузащитник Алишер Сулей.
Во втором тайме на 63-й минуте счет сравнял полузащитник Иван Пешич.
Он же позже оформил дубль на 76-й минуте.
Решающую точку в этой игре на 84-й минуте поставил полузащитник «Каспия» Дархан Бердибек.
Тем самым матч закончился со счетом 3:1.
Напомним, на прошлой неделе «Каспий» обыграл «Кайсар» в Кызылорде.
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