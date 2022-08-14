Соперники «Каспия» раскритиковали стадион в Актау

Матч «Каспий»-«Акжайык». Фото пресс-службы «Акжайыка»
В матче заключительного тура группового этапа Кубка Казахстана «Каспий» принял у себя дома уральский «Акжайык».
Авторами голов стали наши полузащитник Думан Нарзилдаев и защитник Артем Барановский.
Счет встречи составил 2:1 в пользу хозяев поля.
По словам главного тренера «Акжайыка» Игоря Пикущака, на ход игры повлияли погодные условия.
Своих оппонентов в этой игре Андрей Полищук считает достойной командой.
Напомним, несмотря на автогол «Каспий» обыграл «Кызыл-Жар» на их поле.
Авторами голов стали наши полузащитник Думан Нарзилдаев и защитник Артем Барановский.
Счет встречи составил 2:1 в пользу хозяев поля.
По словам главного тренера «Акжайыка» Игоря Пикущака, на ход игры повлияли погодные условия.
- Очень тяжело на самом деле на таком поле играть - сильная жара, полива нет. Понятно, что Каспий здесь тренируется - они привычны к таким условиям, - отметил главный тренер «Акжайыка».
Своих оппонентов в этой игре Андрей Полищук считает достойной командой.
- Просто из-за того, что мяч не катается на этом поле, тормозит просто - мы не можем играть так, как мы хотим, - прокомментировал главный тренер «Каспия» Николай Костов.
Напомним, несмотря на автогол «Каспий» обыграл «Кызыл-Жар» на их поле.