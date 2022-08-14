Соперники «Каспия» раскритиковали стадион в Актау

- Очень тяжело на самом деле на таком поле играть - сильная жара, полива нет. Понятно, что Каспий здесь тренируется - они привычны к таким условиям, - отметил главный тренер «Акжайыка».

- Просто из-за того, что мяч не катается на этом поле, тормозит просто - мы не можем играть так, как мы хотим, - прокомментировал главный тренер «Каспия» Николай Костов.

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