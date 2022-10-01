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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:27

Просмотров: 181

Теннисист из Актау стал двукратным чемпионом страны

Спортсмен получил путевку на турнир «ATP 500 Astana Open», сообщил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков.

Фото предоставил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков
На летнем первенстве страны с 24 по 30 сентября в Астане актауский теннисист Бейбит Жукаев в финале встретился с Денисом Евсеевым. Наш спортсмен одержал уверенную победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4, став двукратным чемпионом Казахстана.

В парном разряде Бейбит Жукаев с Тимуром Мауленовым из Кызылорды уступили в финале Денису Евсееву и Григорию Ломакину, удостоившись второго места.

Стоит отметить, что воспитанник теннисного центра Актау получил путевку в основную сетку турнира в одиночном разряде на «ATP 500 Astana Open», который пройдет уже на следующей неделе в столице. Здесь сойдутся лучшие игроки мира, такие как Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас и другие.

Теннисист из Актау стал двукратным чемпионом страны


В парном разряде Бейбит Жукаев выступит вместе с первой ракеткой страны Александром Бубликом.

Турнир будет транслироваться на телеканалах «Qazsport» и «Eurosport 1».

Теннисист из Актау стал двукратным чемпионом страны

Бейбит Жукаев и Гозаль Айнитдинова - чемпионы Казахстана





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