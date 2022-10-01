Теннисист из Актау стал двукратным чемпионом страны

Бейбит Жукаев и Гозаль Айнитдинова - чемпионы Казахстана

На летнем первенстве страны с 24 по 30 сентября в Астане актауский теннисист Бейбит Жукаев в финале встретился с Денисом Евсеевым. Наш спортсмен одержал уверенную победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4, став двукратным чемпионом Казахстана.В парном разряде Бейбит Жукаев с Тимуром Мауленовым из Кызылорды уступили в финале Денису Евсееву и Григорию Ломакину, удостоившись второго места.Стоит отметить, что воспитанник теннисного центра Актау получил путевку в основную сетку турнира в одиночном разряде на «ATP 500 Astana Open», который пройдет уже на следующей неделе в столице. Здесь сойдутся лучшие игроки мира, такие как Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас и другие.В парном разряде Бейбит Жукаев выступит вместе с первой ракеткой страны Александром Бубликом.Турнир будет транслироваться на телеканалах «Qazsport» и «Eurosport 1».