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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:06

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Скандал на полумарафоне в Актау: судью оштрафовали и пообещали выплатить ребёнку призовые

Комиссия вынесла решение по инциденту с 12-летней девочкой, которую допустили к забегу, несмотря на возрастные критерии. Ей выплатят призовые (50 тысяч тенге), однако в течение двух лет ей запрещено принимать участие в соревнованиях по лёгкой атлетике из-за нарушения правил полумарафона. Ответственность понесла и судья забега – её оштрафовали на 50 тысяч тенге и лишили судейского права сроком на два года. А спорное третье место решили присудить россиянке Ирине Кирилловой, которая преодолела 10 километров четвёртой.

фото из архива
Жаксыбай Боранбаев, организатор полумарафона в Актау, на котором произошёл скандал с 12-летней спортсменкой Ариной Куанышевой, рассказал к какому решению пришли члены комиссии.

По его словам, у девочки не будут отбирать бронзовую медаль, ей выплатят призовые в размере 50 тысяч тенге. Однако она нарушила правила полумарафона, скрыв свой возраст. За это её два года не будут допускать на соревнования по лёгкой атлетике.

- Ответственность понесла также судья – её оштрафовали на 50 тысяч тенге и лишили судейского права сроком на два года. Что касается Арины, то ещё раз хотим подчеркнуть, мы ценим её труд – она честными усилиями преодолела 10 километров, прибежала к финишу третьей. Но, к сожалению, только после награждения выяснилось, что ей только 12 лет. К участникам марафона был только один критерий – это возраст. Это правило было нарушено. Хочу здесь подчеркнуть, что только в виде исключения было решено не лишать её награды и выплатить призовые. Правила для всех едины. Мы приносим свои извинения перед теми, кто хотел принять участие в забеге, но им было отказано из-за того, что они не подходили по возрасту, - сказал Жаксыбай Боранбаев.

Кроме того, судейская коллегия решила пересмотреть результаты забега. Учитывая обстоятельства с Ариной Куанышевой, организаторы посчитали нужным отдать третье место другой участнице. Её зовут Ирина Кириллова, она добежала до финиша четвёртой.

- Мы будем связываться с Ириной, она гражданка России. Ей будут выплачены призовые, мы передадим ей медаль и грамоту. Это решение стало самым оптимальным, потому что мы «за» чистый и честный спорт. Правила в спорте нарушать нельзя. Арине мы сделали исключение, потому что не хотим лишать её мотивации. Призываем всех остальных спортсменов внимательно изучать условия и требования любых спортивных мероприятий, - добавил организатор прошедшего полумарафона в Актау.

Ранее сообщалось, что организаторы полумарафона заявили, что 12-летняя Арина Куанышева сфальсифицировала свои данные. У неё могли отобрать бронзовую медаль и лишить призовых из-за того, что спортсменка не соответствовала требованиям забега, в котором могли участвовать люди старше 16 лет. Сестра участницы обвинила организаторов забега в непрофессионализме и потребовала их наказать.

Напомним, несмотря на дождливую погоду в Актау прошёл полумарафон. В состязании приняли участие около тысячи человек.



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