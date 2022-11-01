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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 358

Мангистауский спортсмен стал чемпионом Азии по ММА

На чемпионате Азии по боям без правил (ММА) в столице Таджикистана 29-30 октября два мангистауских спортсмена завоевали золотую и бронзовую медали. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

Фото ЦОК Мангистауской области
Нурадил Каирбергенулы в весе 120 кг стал бронзовым призёром в возрастной категории 18-20 лет. Расул Хатаев в весовой категории +120 кг среди взрослых старше 21 года завоевал титул чемпиона Азии.

По словам старшего тренера ММА области Азамата Абилова, Расул Хатаев стал чемпионом Азии в финале, победив таджикского соперника Шокруха Фатоева. Он провёл удушающий приём в первом раунде.

- А Нурадил Каирбергенулы провёл три раунда вничью с Шохджахоном Туракуловым из Узбекистана. По итогам экстра- раунда судьи отдали победу Туракулову. Нурадил стал бронзовым призёром, - рассказал Азамат Абилов.


В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 13 стран: Афганистана, Бахрейна, Индии, Ирана, Ирака, Японии, Иордании, Казахстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Южной Кореи, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



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