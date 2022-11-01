Мангистауский спортсмен стал чемпионом Азии по ММА



- А Нурадил Каирбергенулы провёл три раунда вничью с Шохджахоном Туракуловым из Узбекистана. По итогам экстра- раунда судьи отдали победу Туракулову. Нурадил стал бронзовым призёром, - рассказал Азамат Абилов.

Нурадил Каирбергенулы в весе 120 кг стал бронзовым призёром в возрастной категории 18-20 лет. Расул Хатаев в весовой категории +120 кг среди взрослых старше 21 года завоевал титул чемпиона Азии.По словам старшего тренера ММА области Азамата Абилова, Расул Хатаев стал чемпионом Азии в финале, победив таджикского соперника Шокруха Фатоева. Он провёл удушающий приём в первом раунде.В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 13 стран: Афганистана, Бахрейна, Индии, Ирана, Ирака, Японии, Иордании, Казахстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Южной Кореи, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.