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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:02

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Более 100 боксеров из Мангистау примут участие в турнире памяти Талгата Калимова

В Актау 1 марта стартует II областной турнир по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященный памяти мастера спорта международного класса Талгата Калимова.

Талгат Калимов. Фото из архива семьи Калимовых
Соревнования пройдут с 1 по 4 марта в спортивном комплексе «Маяк». Федерация бокса Мангистауской области приглашает жителей и гостей Актау прийти и поддержать участников.

Талгат Калимов родился в 1977 году в Актау. Боксом начал заниматься с девяти лет. По словам его первого тренера Мурабека Лукманова, мастера спорта СССР, Талгат всю жизнь стремился к вершине, для того чтобы оставить после себя след. Талгат Калимов - призер чемпионата мира среди молодежи (Стамбул, 1994 год), чемпион Спартакиады стран СНГ (Санкт-Петербург, 1995 год), мастер спорта международного класса. На его счету 197 боев, из них 182 победы.

Более 100 боксеров из Мангистау примут участие в турнире памяти Талгата Калимова


Как отметил Александр Драч, заслуженный тренер Казахстана, Талгат Калимов был выдающимся спортсменом.

- Талгат отличался от сверстников развитием и характером. И даже на первых своих соревнованиях он боксировал со спортсменом старше его на три-четыре года. Талгат был великолепным боксером и настоящим бойцом. У него была своя техника ведения боя. Он был очень целеустремленным, еще в детстве поставил цель - стать хорошим боксером, и в своей спортивной жизни он многого добился, - сказал Александр Драч.

Открытие турнира пройдет 1 марта в 14:00 в спортивном комплексе «Маяк» (4 микрорайон). Финальные бои начнутся 4 марта в 11:00. Вход бесплатный.


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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 10:29
Почему Талгат так рано ушел из жизни?
 
 

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