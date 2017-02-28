Более 100 боксеров из Мангистау примут участие в турнире памяти Талгата Калимова

Соревнования пройдут с 1 по 4 марта в спортивном комплексе «Маяк». Федерация бокса Мангистауской области приглашает жителей и гостей Актау прийти и поддержать участников.Талгат Калимов родился в 1977 году в Актау. Боксом начал заниматься с девяти лет. По словам его первого тренера Мурабека Лукманова, мастера спорта СССР, Талгат всю жизнь стремился к вершине, для того чтобы оставить после себя след. Талгат Калимов - призер чемпионата мира среди молодежи (Стамбул, 1994 год), чемпион Спартакиады стран СНГ (Санкт-Петербург, 1995 год), мастер спорта международного класса. На его счету 197 боев, из них 182 победы.Как отметил Александр Драч, заслуженный тренер Казахстана, Талгат Калимов был выдающимся спортсменом.- Талгат отличался от сверстников развитием и характером. И даже на первых своих соревнованиях он боксировал со спортсменом старше его на три-четыре года. Талгат был великолепным боксером и настоящим бойцом. У него была своя техника ведения боя. Он был очень целеустремленным, еще в детстве поставил цель - стать хорошим боксером, и в своей спортивной жизни он многого добился, - сказал Александр Драч.