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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

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Самбисты из Мангистау завоевали три медали на международном турнире в Рязани

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали мангистауские спортсмены на международном турнире по самбо.

Мангистауские самбисты после награждения. Фото предоставлено Б.Жумагалиевым
Чемпионами турнира стали Ернар Надирбай, выступавший в весе 34 килограмма, и Даурен Тулегенов, боровшийся в весовой категории 50 килограммов.

Серебряным призером соревнований стал Абылайхан Султанбек в категории 38 килограммов.

- Ернар Надирбай занимается в спортивной школе-интернате филиала ДЮСШ «Жастар» в Жынгылды (Мангистауский район) всего год. Схватку с российским атлетом он завершил со счетом 4:0, одолел соперника из Беларуси со счетом 2:0. В финале победил также спортсмена из Беларуси. До 5 марта в Рязани пройдут учебно-тренировочные сборы для 20 команд, участвовавших в турнире, - рассказал Берик Жумагалиев, главный тренер области по самбо.

В турнире участвовали 500 атлетов 2001-2005 года рождения из России, Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана. Казахстанцы стали обладателями шести медалей.


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