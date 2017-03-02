Самбисты из Мангистау завоевали три медали на международном турнире в Рязани

Мангистауские самбисты после награждения. Фото предоставлено Б.Жумагалиевым

Чемпионами турнира стали Ернар Надирбай, выступавший в весе 34 килограмма, и Даурен Тулегенов, боровшийся в весовой категории 50 килограммов.



Серебряным призером соревнований стал Абылайхан Султанбек в категории 38 килограммов.



- Ернар Надирбай занимается в спортивной школе-интернате филиала ДЮСШ «Жастар» в Жынгылды (Мангистауский район) всего год. Схватку с российским атлетом он завершил со счетом 4:0, одолел соперника из Беларуси со счетом 2:0. В финале победил также спортсмена из Беларуси. До 5 марта в Рязани пройдут учебно-тренировочные сборы для 20 команд, участвовавших в турнире, - рассказал Берик Жумагалиев, главный тренер области по самбо.



В турнире участвовали 500 атлетов 2001-2005 года рождения из России, Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана. Казахстанцы стали обладателями шести медалей.