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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 910

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау

Экипаж №201 под руководством Nasser Al Attya из Катара завершил второй этап гонок за четыре часа и 11 секунд. Из трех экипажей команды Aktau Motorsport до финиша дошли два автомобиля. Информацию предоставили в креативной студии FreshView.

Фото предоставил Иван Лукьянов
Участники второго этапа преодолели два участка с дюнами в районе поселков Баскудук и Уштаган.



- Второй этап Rally Kazakhstan-2017 прошел тяжело для многих участников. Победителем этапа стал Nasser Al Attya на Toyota Hilux. Проведя в песках длительное время, экипаж №302 команды Aktau Motorsport получил указание от организаторов следовать в бивуак по дорогам общего пользования, и получил время прохождения спецучастка - 100 часов. Обидная ситуация сложилась для экипажа №222 Aktau Motorsport. Пройдя все контрольные точки маршрута, Кирилл Черненков и Алексей Мун всего на восемь минут превысили максимальное время прохождения спецучастка и получили 100 часов, наравне с не финишировавшими участниками, - рассказал Иван Лукьянов, представитель креативной студии Fresh View.



Экипаж №304 в составе Андрея Дрозда и Максима Лопухина, как сообщает на своём аккаунте в социальной сети instagram клуб Aktau Motorsport, по соображениям безопасности прекратил гонку. В ходе ночного ремонта обнаружены повреждения, которые устранить в короткий срок не удалось.

У экипажа №211 команды Offroad Kazakhstan, как рассказал Иван Лукьянов, на вершине бархана вышел из строя передний привод. Выбраться из песка без посторонней помощи экипажу не удалось. За помощью к организаторам обратился экипаж №301 команды Astana - их грузовик MAN застрял в соре.

- В общей сложности 10 из 21 экипажа на спецучастке получили время прохождения 100 часов. Подобной участи удалось избежать экипажу №218 команды Race World Team. Участники не прошли дюны и получили штраф за непройденные контрольные точки, но уложились в максимальный срок прохождения спецучастка, - сказал Иван Лукьянов.

Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.

Жители Актау оценили автомобили Rally Kazakhstan-2017.

Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Актау стал экипаж из Польши.



Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау
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