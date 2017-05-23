Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017 в Актау

Фото предоставил Иван Лукьянов
Участники второго этапа преодолели два участка с дюнами в районе поселков Баскудук и Уштаган.
- Второй этап Rally Kazakhstan-2017 прошел тяжело для многих участников. Победителем этапа стал Nasser Al Attya на Toyota Hilux. Проведя в песках длительное время, экипаж №302 команды Aktau Motorsport получил указание от организаторов следовать в бивуак по дорогам общего пользования, и получил время прохождения спецучастка - 100 часов. Обидная ситуация сложилась для экипажа №222 Aktau Motorsport. Пройдя все контрольные точки маршрута, Кирилл Черненков и Алексей Мун всего на восемь минут превысили максимальное время прохождения спецучастка и получили 100 часов, наравне с не финишировавшими участниками, - рассказал Иван Лукьянов, представитель креативной студии Fresh View.
Экипаж №304 в составе Андрея Дрозда и Максима Лопухина, как сообщает на своём аккаунте в социальной сети instagram клуб Aktau Motorsport, по соображениям безопасности прекратил гонку. В ходе ночного ремонта обнаружены повреждения, которые устранить в короткий срок не удалось.
У экипажа №211 команды Offroad Kazakhstan, как рассказал Иван Лукьянов, на вершине бархана вышел из строя передний привод. Выбраться из песка без посторонней помощи экипажу не удалось. За помощью к организаторам обратился экипаж №301 команды Astana - их грузовик MAN застрял в соре.
- В общей сложности 10 из 21 экипажа на спецучастке получили время прохождения 100 часов. Подобной участи удалось избежать экипажу №218 команды Race World Team. Участники не прошли дюны и получили штраф за непройденные контрольные точки, но уложились в максимальный срок прохождения спецучастка, - сказал Иван Лукьянов.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Жители Актау оценили автомобили Rally Kazakhstan-2017.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Актау стал экипаж из Польши.
- Второй этап Rally Kazakhstan-2017 прошел тяжело для многих участников. Победителем этапа стал Nasser Al Attya на Toyota Hilux. Проведя в песках длительное время, экипаж №302 команды Aktau Motorsport получил указание от организаторов следовать в бивуак по дорогам общего пользования, и получил время прохождения спецучастка - 100 часов. Обидная ситуация сложилась для экипажа №222 Aktau Motorsport. Пройдя все контрольные точки маршрута, Кирилл Черненков и Алексей Мун всего на восемь минут превысили максимальное время прохождения спецучастка и получили 100 часов, наравне с не финишировавшими участниками, - рассказал Иван Лукьянов, представитель креативной студии Fresh View.
Экипаж №304 в составе Андрея Дрозда и Максима Лопухина, как сообщает на своём аккаунте в социальной сети instagram клуб Aktau Motorsport, по соображениям безопасности прекратил гонку. В ходе ночного ремонта обнаружены повреждения, которые устранить в короткий срок не удалось.
У экипажа №211 команды Offroad Kazakhstan, как рассказал Иван Лукьянов, на вершине бархана вышел из строя передний привод. Выбраться из песка без посторонней помощи экипажу не удалось. За помощью к организаторам обратился экипаж №301 команды Astana - их грузовик MAN застрял в соре.
- В общей сложности 10 из 21 экипажа на спецучастке получили время прохождения 100 часов. Подобной участи удалось избежать экипажу №218 команды Race World Team. Участники не прошли дюны и получили штраф за непройденные контрольные точки, но уложились в максимальный срок прохождения спецучастка, - сказал Иван Лукьянов.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Жители Актау оценили автомобили Rally Kazakhstan-2017.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Актау стал экипаж из Польши.