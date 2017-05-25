В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

Фото предоставлено Иваном Лукьяновым
Маршрут четвертого этапа включал грунтовые дороги, камни, дюны и грязевые участки.
- Практически сразу после старта развернулся и поехал на финиш короткой дорогой экипаж автомобиля Hummer H3 Evo №215. За пропуск контрольных и путевых точек экипаж получил штраф шесть часов 50 минут. Механики команды Aktau Motorsport всю ночь меняли изношенные и поврежденные детали. В последний момент успели изготовить и установить новую защиту двигателя на автомобиль Nissan Patrol экипажа №222. Несмотря на трехминутное опоздание на старт наш экипаж несколько улучшил свою позицию в генеральной классификации. Второй экипаж Aktau Motorsport, выступающий под номером 302, отказался от прохождения последнего песчаного участка и отправился на финиш по сокращенному маршруту, чтобы уложиться в максимальный срок прохождения спецучастка, - рассказал Иван Лукьянов, представитель студии FreshView.
В дюнах у автомобиля Mini под управлением Язида Аль-Раджи отказала трансмиссия. Ему на помощь, по словам Ивана Лукьянова, пришел Абу-Иса Мохаммед из Катара. На буксире автомобили сумели не только взять все точки, но и обогнать некоторых участников.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.
Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.
В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.
- Практически сразу после старта развернулся и поехал на финиш короткой дорогой экипаж автомобиля Hummer H3 Evo №215. За пропуск контрольных и путевых точек экипаж получил штраф шесть часов 50 минут. Механики команды Aktau Motorsport всю ночь меняли изношенные и поврежденные детали. В последний момент успели изготовить и установить новую защиту двигателя на автомобиль Nissan Patrol экипажа №222. Несмотря на трехминутное опоздание на старт наш экипаж несколько улучшил свою позицию в генеральной классификации. Второй экипаж Aktau Motorsport, выступающий под номером 302, отказался от прохождения последнего песчаного участка и отправился на финиш по сокращенному маршруту, чтобы уложиться в максимальный срок прохождения спецучастка, - рассказал Иван Лукьянов, представитель студии FreshView.
В дюнах у автомобиля Mini под управлением Язида Аль-Раджи отказала трансмиссия. Ему на помощь, по словам Ивана Лукьянова, пришел Абу-Иса Мохаммед из Катара. На буксире автомобили сумели не только взять все точки, но и обогнать некоторых участников.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.
Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.
В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.