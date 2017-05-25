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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:43

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В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

Первым к финишу пришел экипаж №201 под руководством Nasser Al Attya из Катара, преодолев дистанцию за два часа 50 минут 43 секунды. Экипаж №302 команды Aktau Motorsport отправился на финиш по сокращённому маршруту. Улучшил позицию в генеральной классификации экипаж №222 актауской команды. Информацию предоставили в креативной студии FreshView.

Фото предоставлено Иваном Лукьяновым
Маршрут четвертого этапа включал грунтовые дороги, камни, дюны и грязевые участки.

- Практически сразу после старта развернулся и поехал на финиш короткой дорогой экипаж автомобиля Hummer H3 Evo №215. За пропуск контрольных и путевых точек экипаж получил штраф шесть часов 50 минут. Механики команды Aktau Motorsport всю ночь меняли изношенные и поврежденные детали. В последний момент успели изготовить и установить новую защиту двигателя на автомобиль Nissan Patrol экипажа №222. Несмотря на трехминутное опоздание на старт наш экипаж несколько улучшил свою позицию в генеральной классификации. Второй экипаж Aktau Motorsport, выступающий под номером 302, отказался от прохождения последнего песчаного участка и отправился на финиш по сокращенному маршруту, чтобы уложиться в максимальный срок прохождения спецучастка, - рассказал Иван Лукьянов, представитель студии FreshView.

В дюнах у автомобиля Mini под управлением Язида Аль-Раджи отказала трансмиссия. Ему на помощь, по словам Ивана Лукьянова, пришел Абу-Иса Мохаммед из Катара. На буксире автомобили сумели не только взять все точки, но и обогнать некоторых участников.

Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.

Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.

В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.


В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017

В Мангистау подвели итоги четвертого этапа Rally Kazakhstan-2017
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