Сейчас на сайте
3032
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам Mitsubishi Outlander за 8 000 000 тенге
  • Продам Mitsubishi Lancer за 3 600 000 тенге
  • Продам Пружину переднюю за 8 000 тенге
  • Продам Смазку Циатим-221 за 20 000 тенге
  • Запчасти на Lexus RX, , 60 000 тенге
  • Продам Проекторы на двери а/м Kia за 4 000 тенге
 

 
Суббота, 24 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.88 KZT
  • €1 = 364.9 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 345

Пловец из Актау завоевал три золотые медали на чемпионате РК

Нурсат Отесинов из Актау стал обладателем трех золотых медалей на чемпионате РК по плаванию среди юношей. В соревнованиях, которые проходят с 21 по 25 июня в Таразе, участвуют 320 спортсменов из всех областей Казахстана и сборная Кыргызстана. Об этом по телефону из Тараза рассказал Александр Вайсброт, старший тренер области по плаванию.

Чемпион и призер чемпионата. Фото предоставлено А.Вайсбротом
Нурсат Отесинов стал трехкратным чемпионом в плавании на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Нурсат занял также второе место в кроле на дистанции 50 метров.

Первым наставником Нурсата Отесинова был жанаозенский тренер Сапар Бурамбаев. Сейчас юноша тренируется в республиканской школе-интернате для одаренных в спорте детей.

Андрей Агуцков, выступавший в старшей возрастной группе, завоевал две серебряные медали – в баттерфляе на 50 метров и на спине на 200 метров. Бронзовую медаль Андрей получил в заплыве на спине на 50 метров.

- Соревнования были тяжелыми, но наши ребята сумели улучшить свои прежние результаты. Благодарим за помощь в проведении сборов по подготовке к чемпионату Марата Бейсенбаева, директора школы высшего спортивного мастерства, - сказал Александр Вайсброт.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 19:24
Молодцы ребята! Плавание наиболее органично развивает организм, один из самых полезных видов спорта!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика