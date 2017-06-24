Пловец из Актау завоевал три золотые медали на чемпионате РК

Чемпион и призер чемпионата. Фото предоставлено А.Вайсбротом

Нурсат Отесинов стал трехкратным чемпионом в плавании на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Нурсат занял также второе место в кроле на дистанции 50 метров.



Первым наставником Нурсата Отесинова был жанаозенский тренер Сапар Бурамбаев. Сейчас юноша тренируется в республиканской школе-интернате для одаренных в спорте детей.



Андрей Агуцков, выступавший в старшей возрастной группе, завоевал две серебряные медали – в баттерфляе на 50 метров и на спине на 200 метров. Бронзовую медаль Андрей получил в заплыве на спине на 50 метров.



- Соревнования были тяжелыми, но наши ребята сумели улучшить свои прежние результаты. Благодарим за помощь в проведении сборов по подготовке к чемпионату Марата Бейсенбаева, директора школы высшего спортивного мастерства, - сказал Александр Вайсброт.