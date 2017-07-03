Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 2 июля завершился республиканский турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти мастеров спорта КазССР по боксу - братьев Тлеукеновых.На соревнования прибыли более 90 спортсменов из всех регионов страны. Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксеров, трое из которых принесли команде золотые медали.Обладателями медалей золотого отлива стали Казбек Жанабергенов, выступавший в весе до 46 кг, Нурбол Алпамысов в весе до 50 кг и Азамат Амангельдиев в весе 80 кг.Второе место завоевали Жарас Комшабаев в весе до 44 кг, Асет Абдихан в весовой категории до 52 кг и Нурхан Ысыкбаев в весе до 66 кг.Бронзовыми призерами стали Асхат Авасов, выступавший в весе до 52 кг и Нурдаулет Бахытжан в весе до 60 кг.- Конкуренция была очень высокой. Тем не менее наши ребята не ударили в грязь лицом, показав в своем возрасте хороший зрелый бокс, - сказал тренер школы бокса Мангистау Жарас Калимов.