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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 163

Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане

Мангистауские боксеры завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на республиканском турнире в Талдыкоргане. Об этом «Ладе» сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В Талдыкоргане 2 июля завершился республиканский турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти мастеров спорта КазССР по боксу - братьев Тлеукеновых.

Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане


На соревнования прибыли более 90 спортсменов из всех регионов страны. Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксеров, трое из которых принесли команде золотые медали.

Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане


Обладателями медалей золотого отлива стали Казбек Жанабергенов, выступавший в весе до 46 кг, Нурбол Алпамысов в весе до 50 кг и Азамат Амангельдиев в весе 80 кг.

Второе место завоевали Жарас Комшабаев в весе до 44 кг, Асет Абдихан в весовой категории до 52 кг и Нурхан Ысыкбаев в весе до 66 кг.

Бронзовыми призерами стали Асхат Авасов, выступавший в весе до 52 кг и Нурдаулет Бахытжан в весе до 60 кг.

- Конкуренция была очень высокой. Тем не менее наши ребята не ударили в грязь лицом, показав в своем возрасте хороший зрелый бокс, - сказал тренер школы бокса Мангистау Жарас Калимов.


Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане
Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане
Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане
Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на республиканском турнире в Талдыкоргане
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Комментарии ( 1 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 16:02
Жарайсың, Жарас! Марат ағаңа ұқсап олимпиада жүлдегерлерін дайындауыңа тілектеспін! Мерейің әрқашан үстем бола берсін!!!
 
 

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