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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 12

В Актау пройдет гран-при NFC по грепплингу

Жителей и гостей Актау приглашают посетить состязания NFC по грепплингу в весе до 71 килограмма. Вход на мероприятие, которое состоится 8 июля, свободный.

Иллюстративное фото
В состязаниях NFC по грепплингу в весе до 71 килограмма примут участие 32 борца из разных областей Казахстана. Они будут бороться за звание обладателя пояса гран-при NFC Grappling и главного приза в размере 350 тысяч тенге. Турнир пройдет в рамках социальных проектов «Хочешь драться? Дерись на ринге!» и «Бiз бiргемiз».

- Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия, - рассказали организаторы соревнований.

Турнир пройдет 8 июля в 20:00 в теннисном центре Актау (1 микрорайон).

Фото из архива организаторов


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