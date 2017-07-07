В Актау пройдет гран-при NFC по грепплингу

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В состязаниях NFC по грепплингу в весе до 71 килограмма примут участие 32 борца из разных областей Казахстана. Они будут бороться за звание обладателя пояса гран-при NFC Grappling и главного приза в размере 350 тысяч тенге. Турнир пройдет в рамках социальных проектов «Хочешь драться? Дерись на ринге!» и «Бiз бiргемiз».



- Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия, - рассказали организаторы соревнований.



Турнир пройдет 8 июля в 20:00 в теннисном центре Актау (1 микрорайон).



Фото из архива организаторов