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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

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Марал Танибергенова из Актау завоевала «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе

В финальном поединке спортсменка уступила сопернице из Японии и заняла второе место. Об этом сообщил Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Марал Танибергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым
Марал Танибергенова выступала в весовой категории 38 кг. Спортсменка одержала победу над соперницами из Узбекистана и Китая. В финальном поединке уступила спортсменке из Японии.

Марал Танибергенова из Актау завоевала «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе


Марал, как рассказал Александр Мухалев, ждет подготовка к чемпионату мира среди кадетов, который пройдет в августе в Греции.

Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов завершился 23 июля в столице Таиланда Бангкоке.

Марал Танибергенова из Актау завоевала «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе


Напомним, в марте нынешнего года Марал Танибергенова завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.

В мае спортсменка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе в Турции.

В июле Марал Танибергенова завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе в Германии.

Спортсменка выражает благодарность за подготовку к соревнованиям тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой, Худибаеву Суенышу и управлению спорта за возможность участия в прошедших соревнованиях.


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