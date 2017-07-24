Марал Танибергенова из Актау завоевала «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе

Марал Танибергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым
Марал Танибергенова выступала в весовой категории 38 кг. Спортсменка одержала победу над соперницами из Узбекистана и Китая. В финальном поединке уступила спортсменке из Японии.
Марал, как рассказал Александр Мухалев, ждет подготовка к чемпионату мира среди кадетов, который пройдет в августе в Греции.
Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов завершился 23 июля в столице Таиланда Бангкоке.
Напомним, в марте нынешнего года Марал Танибергенова завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.
В мае спортсменка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе в Турции.
В июле Марал Танибергенова завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе в Германии.
Спортсменка выражает благодарность за подготовку к соревнованиям тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой, Худибаеву Суенышу и управлению спорта за возможность участия в прошедших соревнованиях.
Марал, как рассказал Александр Мухалев, ждет подготовка к чемпионату мира среди кадетов, который пройдет в августе в Греции.
Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов завершился 23 июля в столице Таиланда Бангкоке.
Напомним, в марте нынешнего года Марал Танибергенова завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.
В мае спортсменка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе в Турции.
В июле Марал Танибергенова завоевала «золото» международного турнира по вольной борьбе в Германии.
Спортсменка выражает благодарность за подготовку к соревнованиям тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой, Худибаеву Суенышу и управлению спорта за возможность участия в прошедших соревнованиях.