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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

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Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа

Мангистаускую область на соревнованиях представили Аскар Шоханов и Сергей Юдченко. Чемпионат прошел в двух дивизионах - по классическому и экипировочному жиму. Об этом рассказал Куат Сарбалаев, тренер спортсменов.

Аскар Шоханов и Сергей Юдченко. Фото предоставлено участниками соревнований
Аскар Шоханов, пожав 280 кг в экипировочном дивизионе, стал шестикратным чемпионом Азии. Пожав 180 кг в классическом дивизионе, спортсмен завоевал бронзовую медаль. Аскар Шоханов занял второе место в абсолютном зачете среди спортсменов взрослой категории.

Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа


Сергей Юдченко, пожав 175 кг, стал чемпионом в классическом жиме среди юниоров. Атлет выполнил норматив мастера спорта международного класса и признан лучшим спортсменом среди юниоров в абсолютном зачете.

Чемпионат Азии завершился 12 сентября в Маниле, столице Филиппин. В соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 20 стран. Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, опередив спортсменов из Японии и Ирана.

Областная федерация пауэрлифтинга выражает благодарность за спонсорскую помощь аккумуляторному центру «Arlan», руководству компании «ЮВСГ», ФСО «Динамо» и руководителю управления физической культуры и спорта области.


Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа
Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа
Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа
Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа
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