Атлеты из Актау завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по жиму лежа

Аскар Шоханов, пожав 280 кг в экипировочном дивизионе, стал шестикратным чемпионом Азии. Пожав 180 кг в классическом дивизионе, спортсмен завоевал бронзовую медаль. Аскар Шоханов занял второе место в абсолютном зачете среди спортсменов взрослой категории.Сергей Юдченко, пожав 175 кг, стал чемпионом в классическом жиме среди юниоров. Атлет выполнил норматив мастера спорта международного класса и признан лучшим спортсменом среди юниоров в абсолютном зачете.Чемпионат Азии завершился 12 сентября в Маниле, столице Филиппин. В соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 20 стран. Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, опередив спортсменов из Японии и Ирана.Областная федерация пауэрлифтинга выражает благодарность за спонсорскую помощь аккумуляторному центру «Arlan», руководству компании «ЮВСГ», ФСО «Динамо» и руководителю управления физической культуры и спорта области.