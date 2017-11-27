Еще две бронзовые медали завоевали джитсеры из Мангистау на чемпионате мира в Колумбии

Это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

Во время поединка спортсмены применяют ударную, бросковую технику, технику борьбы в партере, болевые и удушающие приемы.