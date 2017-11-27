Еще две бронзовые медали завоевали джитсеры из Мангистау на чемпионате мира в Колумбии

Фото из Instagram федерации
Алия Тлепова (62 кг) выступила в разделе «файтинг-систем». Дархан Нартаев (56 кг) - в разделе «не-ваза систем». Спортсмены завоевали две бронзовые медали.
Ранее бронзовыми призерами соревнований стали
Жанибек Абубакир (62 кг) и Нурлан Есполов (77 кг).
Чемпионат мира по джиу-джитсу прошел в Боготе, столице Колумбии. В соревнованиях участвовали спортсмены из 80 стран. Казахстан представили 23 атлета, названные лучшими по итогам 2017 года. Среди них - чемпионы и призеры Азии, мировых турниров и Азиатских игр.Что такое «не-ваза систем»?
Это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).Что такое «файтинг-систем»?
Во время поединка спортсмены применяют ударную, бросковую технику, технику борьбы в партере, болевые и удушающие приемы.