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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 201

Еще две бронзовые медали завоевали джитсеры из Мангистау на чемпионате мира в Колумбии

Копилку сборной Мангистау пополнили Алия Тлепова и Дархан Нартаев. Об этом в своем Instagram сообщила Мангистауская федерация джиу-джитсу.

Фото из Instagram федерации
Алия Тлепова (62 кг) выступила в разделе «файтинг-систем». Дархан Нартаев (56 кг) - в разделе «не-ваза систем». Спортсмены завоевали две бронзовые медали.

Ранее бронзовыми призерами соревнований стали Жанибек Абубакир (62 кг) и Нурлан Есполов (77 кг).

Чемпионат мира по джиу-джитсу прошел в Боготе, столице Колумбии. В соревнованиях участвовали спортсмены из 80 стран. Казахстан представили 23 атлета, названные лучшими по итогам 2017 года. Среди них - чемпионы и призеры Азии, мировых турниров и Азиатских игр.

Что такое «не-ваза систем»?

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Что такое «файтинг-систем»?

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