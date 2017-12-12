Спортсмен из Актау завоевал «бронзу» чемпионата мира по киокушинкай карате

Спортсмен выиграл три боя и вышел в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале он встретился с бойцом из Болгарии Иваном Комановым. Из-за травмы, полученной в предыдущих боях, Берекет Нурбаев проиграл сопернику и занял третье место.- В предварительных поединках я выиграл у бойцов из Белоруссии, Венгрии и Афганистана. Самым тяжёлым был бой со спортсменом из Афганистана. Бронзовая медаль — большое достижение для меня. Благодарю школу высшего спортивного мастерства за поддержку, а также своего тренера Мухтара Джулдасова за подготовку к чемпионату мира, - отметил Берекет Нурбаев.Чемпионат мира по киокушинкай карате завершился в Екатеринбурге 10 декабря. В нем приняли участие команды из 55 стран. В сборную Казахстана вошли спортсмены из Жанаозена и Актау.