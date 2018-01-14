Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО

Первых мест удостоились Алинур Еркин, Жаксылык Сапарбаев, Дана Адилова, Диас Кемаладин и Айбек Каракеш.
Серебряные награды завоевали Рахымжан Мизембаев, Нурлан Жолдыбай, Амир Мурунов и Алдияр Анесов.
Бронзовых медалей удостоились Айдын Бекмагамбетов, Улан Мендибай, Алижан Исаев, Айсултан Шамшадин, Алихан Ибрагимов, Алихан Ержанулы, Нуржан Оразбаев и Аян Кемаладин.
По количеству медалей наши спортсмены вышли на второе общекомандное место.
Турнир проводился с целью отбора спортсменов для участия в международном чемпионате «Боец Азии», который пройдет в марте в Астане.
Тренер и спортсмены благодарят спонсора Батыра Мурунова за предоставленную поездку в Шымкент.