Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО

- Это не первая поездка такого масштаба. В ноябре 2017 года на чемпионате в Атырау из 25 участвовавших актауских спортсменов - 20 завоевали медали. В этот раз я думал, что будет порядка 10 наград. Выступление оцениваю на 98 процентов, - поделился тренер.

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Кубок собрал более 500 тхэквондистов из 10 городов Казахстана. Из 18 спортсменов, поехавших в Шымкент из Актау, 17 стали призерами.Первых мест удостоились Алинур Еркин, Жаксылык Сапарбаев, Дана Адилова, Диас Кемаладин и Айбек Каракеш.Серебряные награды завоевали Рахымжан Мизембаев, Нурлан Жолдыбай, Амир Мурунов и Алдияр Анесов.Бронзовых медалей удостоились Айдын Бекмагамбетов, Улан Мендибай, Алижан Исаев, Айсултан Шамшадин, Алихан Ибрагимов, Алихан Ержанулы, Нуржан Оразбаев и Аян Кемаладин.По количеству медалей наши спортсмены вышли на второе общекомандное место.Турнир проводился с целью отбора спортсменов для участия в международном чемпионате «Боец Азии», который пройдет в марте в Астане.Тренер и спортсмены благодарят спонсора Батыра Мурунова за предоставленную поездку в Шымкент.