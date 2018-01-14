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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:52

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Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО

На Кубке Южно-Казахстанской области по тхэквондо GTF (полный контакт) в Шымкенте актаусцы завоевали пять золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых наград. Результатами поделился Саттыгул Абитов, тренер по тхэквондо GTF спортивного комплекса «Орлеу».

Фото тренера
Кубок собрал более 500 тхэквондистов из 10 городов Казахстана. Из 18 спортсменов, поехавших в Шымкент из Актау, 17 стали призерами.

Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО


Первых мест удостоились Алинур Еркин, Жаксылык Сапарбаев, Дана Адилова, Диас Кемаладин и Айбек Каракеш.

Серебряные награды завоевали Рахымжан Мизембаев, Нурлан Жолдыбай, Амир Мурунов и Алдияр Анесов.

Бронзовых медалей удостоились Айдын Бекмагамбетов, Улан Мендибай, Алижан Исаев, Айсултан Шамшадин, Алихан Ибрагимов, Алихан Ержанулы, Нуржан Оразбаев и Аян Кемаладин.

По количеству медалей наши спортсмены вышли на второе общекомандное место.

Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО


- Это не первая поездка такого масштаба. В ноябре 2017 года на чемпионате в Атырау из 25 участвовавших актауских спортсменов - 20 завоевали медали. В этот раз я думал, что будет порядка 10 наград. Выступление оцениваю на 98 процентов, - поделился тренер.


Турнир проводился с целью отбора спортсменов для участия в международном чемпионате «Боец Азии», который пройдет в марте в Астане.

Тренер и спортсмены благодарят спонсора Батыра Мурунова за предоставленную поездку в Шымкент.



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