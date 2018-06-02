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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 201

Трое боксеров из Мангистау завоевали золотые медали на республиканском турнире

Турнир проходил в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской федерации бокса.

Фото предоставлено пресс-службой Мангистауской федерацией бокса
В республиканском турнире приняли участие 95 боксёров из всех регионов. Честь Мангистау защищали семь спортсменов. По итогам турнира они завоевали три золотые медали.

Куаныш Дюсембай одержал победу в весовой категории 52 кг.


В весовой категории 64 кг чемпионом стал Султан Шаршов.


Золотую медаль получил Арман Нурасылов в весовой категории 75 кг.


- Все бойцы провели отличные бои. Выступления были настолько зрелищными, что зрители не могли скрыть свой восторг. Пусть не все наши боксёры стали чемпионами, честь нашей области была защищена на «ура», - отметили в пресс-службе федерации.


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