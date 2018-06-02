Трое боксеров из Мангистау завоевали золотые медали на республиканском турнире

Фото предоставлено пресс-службой Мангистауской федерацией бокса

В республиканском турнире приняли участие 95 боксёров из всех регионов. Честь Мангистау защищали семь спортсменов. По итогам турнира они завоевали три золотые медали.



Куаныш Дюсембай одержал победу в весовой категории 52 кг.





В весовой категории 64 кг чемпионом стал Султан Шаршов.





Золотую медаль получил Арман Нурасылов в весовой категории 75 кг.





- Все бойцы провели отличные бои. Выступления были настолько зрелищными, что зрители не могли скрыть свой восторг. Пусть не все наши боксёры стали чемпионами, честь нашей области была защищена на «ура», - отметили в пресс-службе федерации.