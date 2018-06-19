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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 628

Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку

Одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали завоевали актауские спортсменки на международном турнире Aquatic cup в Баку. Об этом сообщила Оксана Позднякова, тренер по художественной гимнастике физкультурно-спортивного общества (ФСО) «Динамо».

Победительницы турнира. Фото предоставлено участниками соревнований
Юные спортсменки представили индивидуальные программы с обручем, мячом, булавами и без предмета.

«Золото» команде принесла девятилетняя Сафият Бакаева, которая выступила с мячом.

Серебряными призерами среди участников 2009-2010 годов рождения в упражнении с мячом стали Аянат Мырзагалиева и Аружан Елешева. Еще одно «серебро» команде принесла Адия Киржан в упражнении с обручем.

В упражнениях с обручем Каролина Валиева завоевала бронзовую награду.

- Девочки достойно показали себя на соревнованиях, тренеры оценили уровень подготовки наших спортсменок. Другие наши воспитанницы не вошли в тройку призеров, но достойно себя проявили на турнире. Шадия Уалихан заняла четвертое место в упражнении с обручем, а Дильназ Каржаубаева - в упражнении с булавами. Алиса Бозбаева заняла шестое место в упражнениях с обручем и булавами, - рассказала Оксана Позднякова.

В международном турнире Aquatic cup, который проходил с 14 по 17 июня в Баку, приняли участие 37 команд из 11 стран. Мангистаускую область представили восемь гимнасток.


Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку
Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку
Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку
Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку
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