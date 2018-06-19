Юные гимнастки из Актау завоевали пять медалей на международном турнире в Баку

Победительницы турнира. Фото предоставлено участниками соревнований

Юные спортсменки представили индивидуальные программы с обручем, мячом, булавами и без предмета.



«Золото» команде принесла девятилетняя Сафият Бакаева, которая выступила с мячом.



Серебряными призерами среди участников 2009-2010 годов рождения в упражнении с мячом стали Аянат Мырзагалиева и Аружан Елешева. Еще одно «серебро» команде принесла Адия Киржан в упражнении с обручем.



В упражнениях с обручем Каролина Валиева завоевала бронзовую награду.



- Девочки достойно показали себя на соревнованиях, тренеры оценили уровень подготовки наших спортсменок. Другие наши воспитанницы не вошли в тройку призеров, но достойно себя проявили на турнире. Шадия Уалихан заняла четвертое место в упражнении с обручем, а Дильназ Каржаубаева - в упражнении с булавами. Алиса Бозбаева заняла шестое место в упражнениях с обручем и булавами, - рассказала Оксана Позднякова.



В международном турнире Aquatic cup, который проходил с 14 по 17 июня в Баку, приняли участие 37 команд из 11 стран. Мангистаускую область представили восемь гимнасток.