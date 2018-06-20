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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 188

Уалихан Бисенкулов из Жанаозена одержал пятую победу на профи-ринге в Новогорске

Бой завершился досрочно во втором раунде. О поединке рассказал Жалгас Тукешов, менеджер и тренер жанаозенского боксера.

Уалихан Бисенкулов. Фото и видео предоставил Жалгас Тукешов
Спортивный поединок состоялся 17 июня в Новогорске и закончился победой нашего спортсмена.

Соперником боксера из Жанаозена стал Меконго Родригес из Франции. Уалихан Бисенкулов нокаутировал противника во втором раунде.

Уалихан Бисенкулов из Жанаозена одержал пятую победу на профи-ринге в Новогорске


- Моя главная задача – победа в шестом поединке. Хочу поблагодарить тренеров Жалгаса Тукешова и Руслана Каспакова, - поделился боксер.




В этом году Уалихан Бисенкулов планирует провести девять боев и попасть в ТОП-300 мировых боксеров. Спортсмен планирует принять участие в профессиональном боксерском шоу, которое пройдет 7 июля в Астане.



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Пятую победу нокаутом одержал боксер-профи Уалихан Бисенкулов из Жанаозена


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