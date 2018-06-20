Уалихан Бисенкулов из Жанаозена одержал пятую победу на профи-ринге в Новогорске

- Моя главная задача – победа в шестом поединке. Хочу поблагодарить тренеров Жалгаса Тукешова и Руслана Каспакова, - поделился боксер.

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Спортивный поединок состоялся 17 июня в Новогорске и закончился победой нашего спортсмена.Соперником боксера из Жанаозена стал Меконго Родригес из Франции. Уалихан Бисенкулов нокаутировал противника во втором раунде.В этом году Уалихан Бисенкулов планирует провести девять боев и попасть в ТОП-300 мировых боксеров. Спортсмен планирует принять участие в профессиональном боксерском шоу, которое пройдет 7 июля в Астане.