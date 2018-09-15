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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 272

Мангистауские боксеры победили команду Кызылординской области

В стенах спорткомплекса «Мангистау Арена» прошли бои между боксерами Мангистауской и Кызылординской областей в рамках четвертьфинала Кубка Конфедерации Республики Казахстан. Спортсмены из нашей области одержали победу над противниками со счетом 7:1.

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В рамках Кубка конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта в Актау 14 сентября состоялись четвертьфинальные поединки по боксу группы «D» между боксерами из Мангистау и Кызылординской области.

Противостояние окончилось в пользу мангистауских боксеров со счетом 7:1. Победы одержали Куаныш Дуйсенбай (52 кг), Нурбол Калжанов (57 кг), Санатали Тольтаев (63 кг), Маулен Оскенбек (69 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Бекзад Нурдаулетов (91 кг).Победу без боя одержал Айболды Дауренулы (91+ кг).

Арман Нурасылов (75 кг) из Мангистау уступил боксеру из Кызылординской области.

- Команда из Кызылорды очень сильная. Предполагал, что они дадут нашим парням жару. Но удача и мастерство оказались на нашей стороне. Теперь выход в полуфинал будет зависеть от боев с боксерами из Акмолинской области и из Алматы. Уверен, наши парни пройдут в 1/2 финала Кубка без особых проблем, - отметил Адиль Басыгараев, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

Главный судья соревнований, рефери международной категории AIBA Кайрат Жуманкулов отметил спортсменов из Мангистауской области, как одних из фаворитов боев Кубка конфедерации.

- Шансы есть у всех, Кубок проводится уже несколько лет. Мангистаусцы брали Кубок два раза за всю историю соревнований. В Мангистауской области идет очень четкая работа по взращиванию отличных спортсменов и боксеров, - сказал Кайрат Жуманкулов.



Напомним, мангистауским бойцам еще предстоит встретиться с боксерами из Алматы и Акмолинской области.


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Встреча Мангистауской и Кызылординской областей на 1/4 финала Кубка Конфедерации РК


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