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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Из офиса на ринг: В Актау прошел турнир среди любителей бокса

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Маяк» прошел турнир по любительскому боксу. В турнире приняли участие непрофессиональные боксеры, а офисные сотрудники.

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Мангистауская федерация бокса реализовала идею проведения турнира по боксу среди любителей и фанатов бокса с целью пропаганды здорового образа жизни. В турнире приняли участие бизнесмены, офисные работники, врачи и моряки.

Как пояснили в федерации бокса, «специализация» турнира условная – в соревнованиях смогли принять участие офисные работники в независимости от занимаемой должности – от рядового специалиста до руководителя, которые по вечерам посещают группу здоровья. 

- По сути, это первый и уникальный турнир такого формата, в котором приняли участие боксеры разных возрастных категорий. Можно сказать, что те, кто в молодости не успел или не смог полноценно реализовать себя в боксе, попробовали вторую попытку, приняв участие в этом событии. Турнир получился достаточно организованным, несмотря на то, что имел статус пилотного проекта, а огромному количеству зрителей были приятно удивлены как организаторы соревнований, так и участники, - сказал Руслан Бибуев, судья международного уровня AIBA, мастер спорта РК по боксу.

Своими впечатлениями поделились участники турнира.

- В молодости я увлекался боксом. Сейчас веду здоровый образ жизни, тренируюсь для себя. В турнире решил принять участие, чтобы вспомнить старые эмоции, старые впечатления, ну, и, конечно же, проверить себя. Своим примером пропагандирую здоровый образ жизни, - сказал Арман Кужагельдиев, 42 года, врач—хирург.

В федерации бокса отметили, что после завершения турнира поступили многочисленные просьбы о проведении повторных соревнований такого типа.

- Захотел проверить себя, есть ли порох в пороховницах. Мужчина не должен быть вялым и слабым после 40 лет, как это принято. Для этого надо заниматься спортом, постоянно себя мотивировать, и в конечном же итоге все-таки мужчина - это защитник семьи и страны. В далеком детстве занимался я боксом. В детстве это было желание родителей. Сейчас же уже обдуманное решение попробовать себя реализовать и проявить на ринге, - сказал Андрей Белявцев, 47 лет, предприниматель.




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В  Актау прошел турнир среди любителей бокса


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