Мангистауские грэпплеры завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Открытый чемпионат Азии проходил 27-28 июля.В турнире принимали участие более 700 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.Мангистаускую область на чемпионате представляли 20 бойцов.Турнир проходил по двум категориям - грэпплинг (борьба в шортах и рашгарде) и грэпплинг ги (борьба в кимоно).В возрастной категории 12-13 лет в весе 30 кг третье место занял Еркебулан Исламгали из Актау.Ракымжан Алданов в возрастной категории 16-17 лет в весе 50 кг занял также третье место. Нурбол Кулжабаев и Берекет Жомартов завоевали «золото» и «серебро» чемпионата соответственно, в весе 54 кг.В возрастной категории 18-19 лет в весе 62 кг Бекзат Капашов, Акылжан Токтамуратов и Галымтай Борашов заняли первое, второе и третье места. В той же возрастной категории в весе 66 кг первое и второе места заняли Райыс Женисулы и Кайрат Байтишкин.Среди мужчин «золота» удостоились Нурлыбек Орынов (77 кг) и Канат Бердиев (100 кг). Серебряную медаль завоевал Серик Кошбаев (62 кг).В категории грэпплинг ги в возрастной категории 16-17 лет Берекет Жомартов (54 кг) и Диас Тлепов (69 кг) заняли третьи места.Галымтай Борашов (62 кг) и Кайрат Байтишкин (66 кг) в возрастной категории 18-19 лет завоевали бронзовую и золотую медали соответственно.- Хочется поблагодарить от лица федерации Жениса Кайранова, старшего тренера по грэпплингу, за то, что подготовил ребят к чемпионату Азии, - отметил Нурбек Мунлыков.