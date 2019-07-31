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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 275

Мангистауские грэпплеры завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Спортсмены из Мангистау удостоились шести золотых, четырёх серебряных и шести бронзовых наград на чемпионате Азии в Нур-Султане. Об этом сообщил Нурбек Мунлыков, руководитель федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Мангистауской области.

Фото предоставлено Нурбеком Мунлыковым
Открытый чемпионат Азии проходил 27-28 июля.

В турнире принимали участие более 700 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Мангистаускую область на чемпионате представляли 20 бойцов.

Турнир проходил по двум категориям - грэпплинг (борьба в шортах и рашгарде) и грэпплинг ги (борьба в кимоно).

Мангистауские грэпплеры завоевали 16 медалей на чемпионате Азии


В возрастной категории 12-13 лет в весе 30 кг третье место занял Еркебулан Исламгали из Актау.

Ракымжан Алданов в возрастной категории 16-17 лет в весе 50 кг занял также третье место. Нурбол Кулжабаев и Берекет Жомартов завоевали «золото» и «серебро» чемпионата соответственно, в весе 54 кг.

Мангистауские грэпплеры завоевали 16 медалей на чемпионате Азии


В возрастной категории 18-19 лет в весе 62 кг Бекзат Капашов, Акылжан Токтамуратов и Галымтай Борашов заняли первое, второе и третье места. В той же возрастной категории в весе 66 кг первое и второе места заняли Райыс Женисулы и Кайрат Байтишкин.

Среди мужчин «золота» удостоились Нурлыбек Орынов (77 кг) и Канат Бердиев (100 кг). Серебряную медаль завоевал Серик Кошбаев (62 кг).

Мангистауские грэпплеры завоевали 16 медалей на чемпионате Азии


В категории грэпплинг ги в возрастной категории 16-17 лет Берекет Жомартов (54 кг) и Диас Тлепов (69 кг) заняли третьи места.

Галымтай Борашов (62 кг) и Кайрат Байтишкин (66 кг) в возрастной категории 18-19 лет завоевали бронзовую и золотую медали соответственно.

- Хочется поблагодарить от лица федерации Жениса Кайранова, старшего тренера по грэпплингу, за то, что подготовил ребят к чемпионату Азии, - отметил Нурбек Мунлыков.


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