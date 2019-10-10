Бекзад Нурдаулетов признан лучшим спортсменом сентября

Фото с сайта Национального Олимпийского комитета РК
Голосование «Лучший спортсмен сентября в Казахстане» завершилось 9 октября.
Всего в списке номинантов были представлены шесть спортсменов: Бекзад Нурдаулетов (бокс), Камшыбек Кункабаев (бокс), Нуркожа Кайпанов (вольная борьба), Даулет Ниязбеков (вольная борьба), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Хорлан Жаканша (греко-римская борьба).
По итогам голосования победил Бекзад Нурдаулетов. Он набрал 43,07 процента голосов.
Следом за ним расположился Хорлан Жаканша —23,34 процента. Третьим стал Нуркожа Кайпанов, набравший 22,08 процента.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата мира по боксу. Единогласным решением судей актауский боксёр был признан чемпионом мира в своей весовой категории. Бекзад Нурдаулетов сумел одержать победу над соперником из Узбекистана. После победы Бекзаду Нурдаулетову вручили ключи от квартиры в Актау.
В Жанаозене чемпиону мира по боксу вручили ключи от автомашины.
Всего в списке номинантов были представлены шесть спортсменов: Бекзад Нурдаулетов (бокс), Камшыбек Кункабаев (бокс), Нуркожа Кайпанов (вольная борьба), Даулет Ниязбеков (вольная борьба), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Хорлан Жаканша (греко-римская борьба).
По итогам голосования победил Бекзад Нурдаулетов. Он набрал 43,07 процента голосов.
Следом за ним расположился Хорлан Жаканша —23,34 процента. Третьим стал Нуркожа Кайпанов, набравший 22,08 процента.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата мира по боксу. Единогласным решением судей актауский боксёр был признан чемпионом мира в своей весовой категории. Бекзад Нурдаулетов сумел одержать победу над соперником из Узбекистана. После победы Бекзаду Нурдаулетову вручили ключи от квартиры в Актау.
В Жанаозене чемпиону мира по боксу вручили ключи от автомашины.
Оставьте свой комментарий первым.