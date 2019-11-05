Мангистауские танцоры привезли 21 медаль с международного турнира по бальным танцам

Фото предоставлено Анастасией Свирской
Соревнования проходили 2 и 3 ноября.
В них принимали участие около 900 спортсменов из Китая, Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана.
От Мангистау в турнире участвовали 12 спортсменов из коллектива бального танца «Formation».
Самые младшие из них — пятилетние Алиса Мовсенян и Айгерим Иргалиева заняли в своей возрастной категории третьи места.
«Бронзы» соревнований удостоились также Аружан Сарбасова, Самира Бауыржан и Амира Ситали.
«Серебро» турнира взяли Самира Бауыржан, Дияр Арыкбаев (две медали), Амира Иманбаева (две медали), Зере Сапарова (две медали), Амира Ситали, Кристина Бондарчук и Алиса Рейнгардт.
Помимо выступавших «сольно» медали серебряного отлива привезли пары Дияра Арыкбаева и Амиры Иманбаевой, а также Абылхаира Жанабай и Айялы Ерланкызы.
Самира Бауыржан, Кристина Бондарчук, Алиса Рейнгардт и Айяла Ерланкызы стали первыми в своих возрастных категориях.
В них принимали участие около 900 спортсменов из Китая, Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана.
От Мангистау в турнире участвовали 12 спортсменов из коллектива бального танца «Formation».
Самые младшие из них — пятилетние Алиса Мовсенян и Айгерим Иргалиева заняли в своей возрастной категории третьи места.
«Бронзы» соревнований удостоились также Аружан Сарбасова, Самира Бауыржан и Амира Ситали.
«Серебро» турнира взяли Самира Бауыржан, Дияр Арыкбаев (две медали), Амира Иманбаева (две медали), Зере Сапарова (две медали), Амира Ситали, Кристина Бондарчук и Алиса Рейнгардт.
Помимо выступавших «сольно» медали серебряного отлива привезли пары Дияра Арыкбаева и Амиры Иманбаевой, а также Абылхаира Жанабай и Айялы Ерланкызы.
Самира Бауыржан, Кристина Бондарчук, Алиса Рейнгардт и Айяла Ерланкызы стали первыми в своих возрастных категориях.
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