Мангистауские танцоры привезли 21 медаль с международного турнира по бальным танцам

Фото предоставлено Анастасией Свирской

Соревнования проходили 2 и 3 ноября.



В них принимали участие около 900 спортсменов из Китая, Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана.



От Мангистау в турнире участвовали 12 спортсменов из коллектива бального танца «Formation».



Самые младшие из них — пятилетние Алиса Мовсенян и Айгерим Иргалиева заняли в своей возрастной категории третьи места.



«Бронзы» соревнований удостоились также Аружан Сарбасова, Самира Бауыржан и Амира Ситали.



«Серебро» турнира взяли Самира Бауыржан, Дияр Арыкбаев (две медали), Амира Иманбаева (две медали), Зере Сапарова (две медали), Амира Ситали, Кристина Бондарчук и Алиса Рейнгардт.



Помимо выступавших «сольно» медали серебряного отлива привезли пары Дияра Арыкбаева и Амиры Иманбаевой, а также Абылхаира Жанабай и Айялы Ерланкызы.



Самира Бауыржан, Кристина Бондарчук, Алиса Рейнгардт и Айяла Ерланкызы стали первыми в своих возрастных категориях.