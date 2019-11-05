«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Ноября
+8...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.19 KZT
  • €1 = 433.41 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 124

Мангистауские танцоры привезли 21 медаль с международного турнира по бальным танцам

Международный турнир по бальным танцам «Silk Way» прошёл в столице Казахстана. Мангистау представляли 12 спортсменов из коллектива «Formation». Им удалось стать обладателями четырёх золотых, 12 серебряных и пяти бронзовых медалей. Об этом сообщила Анастасия Свирская, тренер танцоров.

Фото предоставлено Анастасией Свирской
Соревнования проходили 2 и 3 ноября.

В них принимали участие около 900 спортсменов из Китая, Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана.

От Мангистау в турнире участвовали 12 спортсменов из коллектива бального танца «Formation».

Самые младшие из них — пятилетние Алиса Мовсенян и Айгерим Иргалиева заняли в своей возрастной категории третьи места.

«Бронзы» соревнований удостоились также Аружан Сарбасова, Самира Бауыржан и Амира Ситали.

«Серебро» турнира взяли Самира Бауыржан, Дияр Арыкбаев (две медали), Амира Иманбаева (две медали), Зере Сапарова (две медали), Амира Ситали, Кристина Бондарчук и Алиса Рейнгардт.

Помимо выступавших «сольно» медали серебряного отлива привезли пары Дияра Арыкбаева и Амиры Иманбаевой, а также Абылхаира Жанабай и Айялы Ерланкызы.

Самира Бауыржан, Кристина Бондарчук, Алиса Рейнгардт и Айяла Ерланкызы стали первыми в своих возрастных категориях.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика