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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 401

Зрителей мирового турнира очаровали юные танцоры из Актау

Танцоры клуба спортивного бального танца «Formation» под руководством Анастасии Свирской показали достойные результаты.

Фото предоставила Анастасия Свирская
Мировой танцевальный турнир «World dance Festival» прошел в Астане и собрал более 2500 участников из Казахстана, Белорусси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Германии, Великобритании и Литвы.

Наш город представляли 37 юных воспитанников коллектива спортивного бального танца «Formation». Их руководителем является Анастасия Свирская.

Пара Рахим Тлектес и Айлин Романова привезли «золото» и «серебро».

Зрителей мирового турнира очаровали юные танцоры из Актау


Арайлым Балкасим привезла две золотых медали. Залина Никулина, Арина Свирская, Ария Тищенко, Дария Ержанкызы, Эланур Дагджы и Амина Сабырбек также удостоилась по две золотых награды.

Рамина Жанжигитова завоевала «золото» и два «серебра». Две медали высшей пробы и одна серебряная медаль достались Айару Улановой.
Два «серебра» и одно «золото» на счету Инжу Алпысбай.

Зрителей мирового турнира очаровали юные танцоры из Актау


Айлин Романова, Каусар Коптилеу, Малика Акдомбай и Екатерина Корниенко вернулись с серебряными и золотыми наградами каждая.
Два «серебра» и одно «золото» заслужила Айлин Искакова. Аналогично выступила Айзере Ауганбек.

Калима Балга, Адина Еламан, Томирис Джамаледин, Инаят Канат, Дамели Шынжырова и Малика Жанали стали обладательницами трех серебряных медалей каждая.

Сразу четыре золотых награды достались Амине Нурланкызы. Елизавета Гатина, Томирис Каюпова, Айсулу Аманбеккызы и Алуа Муктар получили по две серебряные медали.

Три «серебра» и одно «золото» заслужила Вероника Цэхановская. Айлана Сактын - две бронзовые медали. Садия Сактын - бронзовую и серебряную медали.
Айлы Нурланова - «серебро» и три золотых медали. Айлина Бауыржан - три золотых медали. Самира Бауыржан - два «золота» и одно «серебро».
Алина Тюлегенова - одно «серебро» и две «бронзы». Полина Федоренко стала обладательницей четвертого места.

- Многие из участников занимаются у нас всего четыре месяца и на этих соревнованиях начали свой танцевальный путь. Также на этом турнире показали свое мастерство наши самые юные воспитанницы коллектива - это Ария Тищенко, Эланур Дагджы, Дария Ержанкызы, Амина Сабырбек и Айлина Бауыржан. Малышкам всего по 4-5 лет, но держались они на паркете уже как опытные спортсмены. Все они вернулись с золотыми медалями, - поделилась их наставница Анастасия Свирская.


Зрителей мирового турнира очаровали юные танцоры из Актау



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