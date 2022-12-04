Зрителей мирового турнира очаровали юные танцоры из Актау

- Многие из участников занимаются у нас всего четыре месяца и на этих соревнованиях начали свой танцевальный путь. Также на этом турнире показали свое мастерство наши самые юные воспитанницы коллектива - это Ария Тищенко, Эланур Дагджы, Дария Ержанкызы, Амина Сабырбек и Айлина Бауыржан. Малышкам всего по 4-5 лет, но держались они на паркете уже как опытные спортсмены. Все они вернулись с золотыми медалями, - поделилась их наставница Анастасия Свирская.

Мировой танцевальный турнир «World dance Festival» прошел в Астане и собрал более 2500 участников из Казахстана, Белорусси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Германии, Великобритании и Литвы.Наш город представляли 37 юных воспитанников коллектива спортивного бального танца «Formation». Их руководителем является Анастасия Свирская.Пара Рахим Тлектес и Айлин Романова привезли «золото» и «серебро».Арайлым Балкасим привезла две золотых медали. Залина Никулина, Арина Свирская, Ария Тищенко, Дария Ержанкызы, Эланур Дагджы и Амина Сабырбек также удостоилась по две золотых награды.Рамина Жанжигитова завоевала «золото» и два «серебра». Две медали высшей пробы и одна серебряная медаль достались Айару Улановой.Два «серебра» и одно «золото» на счету Инжу Алпысбай.Айлин Романова, Каусар Коптилеу, Малика Акдомбай и Екатерина Корниенко вернулись с серебряными и золотыми наградами каждая.Два «серебра» и одно «золото» заслужила Айлин Искакова. Аналогично выступила Айзере Ауганбек.Калима Балга, Адина Еламан, Томирис Джамаледин, Инаят Канат, Дамели Шынжырова и Малика Жанали стали обладательницами трех серебряных медалей каждая.Сразу четыре золотых награды достались Амине Нурланкызы. Елизавета Гатина, Томирис Каюпова, Айсулу Аманбеккызы и Алуа Муктар получили по две серебряные медали.Три «серебра» и одно «золото» заслужила Вероника Цэхановская. Айлана Сактын - две бронзовые медали. Садия Сактын - бронзовую и серебряную медали.Айлы Нурланова - «серебро» и три золотых медали. Айлина Бауыржан - три золотых медали. Самира Бауыржан - два «золота» и одно «серебро».Алина Тюлегенова - одно «серебро» и две «бронзы». Полина Федоренко стала обладательницей четвертого места.