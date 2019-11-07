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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 16:41

Просмотров: 1570

Футбольный клуб «Каспий» обвинили в «сливе» конфиденциальной информации в Сеть

В Сети появилось письмо о предложении увеличить число мест в Премьер-Лиге, отправленное руководством футбольного клуба «Актобе». Обращение являлось конфиденциальным и было адресовано исключительно руководителям футбольных клубов казахстанской Премьер-Лиги. Руководитель ФК «Актобе» подозревает в распространении конфиденциальной информации актауский «Каспий».

Иллюстративное фото с сайта iz.ru
Руководитель ФК «Актобе» Самат Смаков, как передает vesti.kz, посчитал, что представители футбольного клуба «Каспий» поступили непорядочно, отправив письмо с его конфеденциальным обращением в Сеть.

- Мы просто хотели узнать позицию футбольной общественности, даже в Федерацию футбола не обращались, никому не навязывали свое мнение, - отметил Самат Смаков.

Исполняющий обязанности руководителя ФК «Каспий» Ерлан Есимов прокомментировал инцидент.

- От лица футбольного клуба «Каспий» хотелось бы принести свои извинения ФК «Актобе» и лично Самату Смакову за инцидент, произошедший в соцсетях. Документ, который был предназначен для внутреннего пользования, попал в сеть. Уверяю вас, у нас не было абсолютно никаких намерений провоцировать неприятную для вас ситуацию. В настоящий момент служба безопасности нашего клуба проводит внутреннее расследование этого инцидента. Надеюсь, что в ближайшее время выяснится, каким образом произошел «слив» информации. Еще раз приносим свои извинения, мы всегда готовы поддержать клуб с такой богатой футбольной историей. Всегда готовы к сотрудничеству, - сказал Ерлан Есимов.

Напомним, ранее сообщалось, что актауские футболисты стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана по футболу среди клубов Первой иги и обеспечили себе выход в Премьер-Лигу.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Вчера, 17:34
как попал документ в сеть?! очень просто
WhatsAppные войска всегда онлайн sila

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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