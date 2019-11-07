Футбольный клуб «Каспий» обвинили в «сливе» конфиденциальной информации в Сеть

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Руководитель ФК «Актобе» Самат Смаков, как передает vesti.kz, посчитал, что представители футбольного клуба «Каспий» поступили непорядочно, отправив письмо с его конфеденциальным обращением в Сеть.
- Мы просто хотели узнать позицию футбольной общественности, даже в Федерацию футбола не обращались, никому не навязывали свое мнение, - отметил Самат Смаков.
Исполняющий обязанности руководителя ФК «Каспий» Ерлан Есимов прокомментировал инцидент.
- От лица футбольного клуба «Каспий» хотелось бы принести свои извинения ФК «Актобе» и лично Самату Смакову за инцидент, произошедший в соцсетях. Документ, который был предназначен для внутреннего пользования, попал в сеть. Уверяю вас, у нас не было абсолютно никаких намерений провоцировать неприятную для вас ситуацию. В настоящий момент служба безопасности нашего клуба проводит внутреннее расследование этого инцидента. Надеюсь, что в ближайшее время выяснится, каким образом произошел «слив» информации. Еще раз приносим свои извинения, мы всегда готовы поддержать клуб с такой богатой футбольной историей. Всегда готовы к сотрудничеству, - сказал Ерлан Есимов.
Напомним, ранее сообщалось, что актауские футболисты стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана по футболу среди клубов Первой иги и обеспечили себе выход в Премьер-Лигу.
- Мы просто хотели узнать позицию футбольной общественности, даже в Федерацию футбола не обращались, никому не навязывали свое мнение, - отметил Самат Смаков.
Исполняющий обязанности руководителя ФК «Каспий» Ерлан Есимов прокомментировал инцидент.
- От лица футбольного клуба «Каспий» хотелось бы принести свои извинения ФК «Актобе» и лично Самату Смакову за инцидент, произошедший в соцсетях. Документ, который был предназначен для внутреннего пользования, попал в сеть. Уверяю вас, у нас не было абсолютно никаких намерений провоцировать неприятную для вас ситуацию. В настоящий момент служба безопасности нашего клуба проводит внутреннее расследование этого инцидента. Надеюсь, что в ближайшее время выяснится, каким образом произошел «слив» информации. Еще раз приносим свои извинения, мы всегда готовы поддержать клуб с такой богатой футбольной историей. Всегда готовы к сотрудничеству, - сказал Ерлан Есимов.
Напомним, ранее сообщалось, что актауские футболисты стали серебряными призёрами чемпионата Казахстана по футболу среди клубов Первой иги и обеспечили себе выход в Премьер-Лигу.