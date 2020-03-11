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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:05

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«Каспий» сыграет с «Астаной» в рамках Премьер-Лиги по футболу

Матч пройдет на стадионе «Жас Канат» в рамках Премьер-Лиги Казахстана. Билеты на игру можно приобрести в кассе стадиона. Об этом сообщила Ольга Сагындыкова, пресс-атташе футбольного клуба «Каспий».

Фото из архива Lada.kz
Актауский футбольный клуб «Каспий» встретится с чемпионом страны — клубом «Астана» 15 марта. Игра начнется в 16:00.

- Продажа билетов на матч начинается 12 марта. С 12:00 до 20:00 в кассе стадиона «Жас Канат», со стороны 13 микрорайона, вы можете приобрести билеты на матч. Стоимость билета варьируется от 300 до 1000 тенге, в зависимости от сектора. Напоминаем, вход на стадион осуществляется строго по билетам, старайтесь приобрести их заранее, - рассказала Ольга Сагындыкова.

Пресс-атташе клуба также добавила, что, начиная с 4-го тура Премьер-Лиги, можно будет приобрести абонемент на все матчи команды.

- Помимо этого, мы вновь обращаемся к нашим болельщикам: любое неадекватное поведение, нецензурная брань в отношении игроков или тренеров — все это сказывается, прежде всего, на клубе, который принимает гостей. В данном случае — на ФК «Каспий». Призываем болельщиков отнестись к этому с пониманием и соблюдать культуру поведения на стадионе. Категорически запрещается бросать на поле посторонние предметы, - подытожила Ольга Сагындыкова.

Напомним, первая игра в рамках Премьер-Лиги Казахстана закончилась поражением для актауского клуба. Встреча с талдыкорганским «Жетысу» окончилась со счетом 0:2 в пользу гостей матча.



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