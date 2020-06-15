Матч актауского «Каспия» остановили из-за потасовки

Фото с сайта KazFootball.kz
Товарищеская встреча игроков основной команды «Каспия» с молодёжной командой «Каспий М» прошла в минувшую субботу, 13 июня на стадионе «Жас Канат».
Игра была прекращена из-за возникшей потасовки на футбольном поле на 30-й минуте матча, когда счёт между командами составлял 1:1.
Тренерский штаб прекратил игру. Оставшееся время игроки основной команды провели «двусторонку».
На минувшей неделе «каспийцы» встречались с молодёжной командой и одержали победу со счётом 3:0.
Игра была прекращена из-за возникшей потасовки на футбольном поле на 30-й минуте матча, когда счёт между командами составлял 1:1.
Тренерский штаб прекратил игру. Оставшееся время игроки основной команды провели «двусторонку».
На минувшей неделе «каспийцы» встречались с молодёжной командой и одержали победу со счётом 3:0.
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