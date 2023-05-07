Как прошла первая игра «Каспия» на домашнем поле после перерыва

Фото пресс-службы «Каспия»
Матч IIX тура чемпионата Казахстана по футболу между командами «Каспий» и «Атырау» прошёл сегодня, 7 мая, на стадионе «Жас Канат».
На 76-ой минуте мяч в ворота противника отправил полузащитник «Каспия» Рубен Бриджидо.
Сравнять счёт на 84-ой минуте матча удалось полузащитнику Сослану Такулову.
Таким образом, игра прошла вничью со счётом 1:1.
Напомним, футбольная команда «Каспий» первые свои календарные домашние матчи Премьер-Лиги Казахстана проводила на стадионе «Жас Кыран» в Алматы. Такое решение было принято в связи с заменой искусственного газона на стадионе «Жас Канат» в Актау.
На 76-ой минуте мяч в ворота противника отправил полузащитник «Каспия» Рубен Бриджидо.
Сравнять счёт на 84-ой минуте матча удалось полузащитнику Сослану Такулову.
Таким образом, игра прошла вничью со счётом 1:1.
Напомним, футбольная команда «Каспий» первые свои календарные домашние матчи Премьер-Лиги Казахстана проводила на стадионе «Жас Кыран» в Алматы. Такое решение было принято в связи с заменой искусственного газона на стадионе «Жас Канат» в Актау.
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