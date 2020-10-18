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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 2319

Бекзад Нурдаулетов из Актау дебютирует в профи

Чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов дебютирует на профессиональном уровне. Об этом сообщили в федерация бокса Мангистауской области.

Фото Данияра Майлыбаева
Вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксеров пройдет 31 октября в Атырау. Дебютные бои проведут и другие казахстанские боксеры. Это Данила Семенов и вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов. В турнире также примут участие бойцы из других стран мира.

Организатором мероприятия выступает промоутерская компания «SULEIMEN Promotions».

Поединки будут проходить без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Бои покажут в прямом эфире телеканала «Хабар».

Напомним, что Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. В Атырау он выступит с разрешения Олимпийского комитета.



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