Вторую медаль завоевали мангистауские дзюдоисты на чемпионате РК в Актау

Схватки среди мужчин. Фото предоставлено федерацией дзюдо

Вторую медаль в копилку сборной Мангистау принес Руслан Мусаев, выступавший в весовой категории 81 кг.



Руслан уступил Абылайхану Жуманазару из Кызылорды. Чемпионом в категории 81 кг стал Мади Амангельды из Нур-Султана. Днем ранее тройку лидеров чемпионата среди женщин в весе 52 кг замкнула Анна Казюлина.



Тренер бронзового призера Айбек Имашев выразил уверенность, что по итогам соревнований среди чемпионов и призеров окажутся еще несколько наших спортсменов.