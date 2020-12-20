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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 391

Вторую медаль завоевали мангистауские дзюдоисты на чемпионате РК в Актау

Впервые в истории страны чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау. Члены мангистауской сборной успели выиграть две бронзовые медали за два дня соревнований. Призерами являются Анна Казюлина и Руслан Мусаев. Об этом сообщили в областной Федерации по дзюдо.

Схватки среди мужчин. Фото предоставлено федерацией дзюдо
Вторую медаль в копилку сборной Мангистау принес Руслан Мусаев, выступавший в весовой категории 81 кг.

Руслан уступил Абылайхану Жуманазару из Кызылорды. Чемпионом в категории 81 кг стал Мади Амангельды из Нур-Султана. Днем ранее тройку лидеров чемпионата среди женщин в весе 52 кг замкнула Анна Казюлина.

Тренер бронзового призера Айбек Имашев выразил уверенность, что по итогам соревнований среди чемпионов и призеров окажутся еще несколько наших спортсменов.



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