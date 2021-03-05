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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 829

Боксер Бекзад Нурдаулетов из Мангистау прошел в полуфинал международного турнира BOXAM

Боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов дважды отправил в нокдаун своего противника на 34-м международном турнире BOXAM в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе областной Федерации бокса.

Фото предоставлено пресс-службой Мангистауской федерации бокса
Мангистауский боксер Бекзад Нурдаулетов одержал победу в четвертьфинале 34-го международного турнира BOXAM вчера, 4 марта.

Бой прошел в Кастельоне (Испания).

Спортсмен из Мангистау дважды отправил соперника, марокканца Мохаммеда Асагира, в нокдаун.

Благодаря этой победе Бекзад Нурдаулетов прошел в полуфинал турнира в категории до 81 килограмма.

Сегодня, 5 марта, состоится его следующий матч с боксером из Италии.



Напомним, в 2019 году Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу в своей весовой категории.

Он дебютировал в профессиональном боксе в конце прошлого года. В своем первом официальном поединке боксер из Мангистау победил нокаутом во втором раунде.



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