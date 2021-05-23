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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:26

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Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы

Спортсмены из Мангисту удостоились 14 наград на чемпионате страны по лёгкой атлетике и на весеннем первенстве Казахстана по легкой атлетике. Результатами выступлений поделились старший тренер среди взрослых Дмитрий Славнов и старший тренер среди юношей Элеонора Стрижак.

Фото из доступных источников
Соревнования проходили параллельно с 21 по 23 мая в Алматы.

Участниками чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике среди юношей 2004-2005 годов рождения стали более 300 легкоатлетов из 14 областей.
Нашу область представили 11 легкоатлетов.

Так, в метании копья с результатом 37,23 метра Салидат Казова удостоилась серебряной награды. В толкании ядра с результатом 12 метров ровно она стала второй. Она же в метании молота заняла третье место с результатом 28,97 метра.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Мейржан Ходжимурат завоевал «серебро» в метании копья с результатом 54,94 метра. В толкании ядра ему удалось взять третье место с результатом 13,59 метра.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Ян Зутаев стал обладателем бронзовой награды в метании копья с результатом 51,30 метра.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Данные призёры - ученики тренера по лёгкой атлетике Асии Рабаевой.

В весеннем первенстве страны по лёгкой атлетике среди взрослых приняли участие более 180 легкоатлетов из 14 областей. От Мангистауской области выступили 10 спортсменов.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


В метании копья первое место занял Александр Лысенко с результатом 58,75 метра.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


«Золота» по прыжкам в высоту с результатом два метра удостоился Егор Олешко.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Надежда Богданова завоевала серебряную медаль в метании копья с результатом 36,65 метра и «серебро» в толкании ядра с результатом 11,40 метра. В беге 100 метров с барьерами с результатом 14,98 секунды она также получила серебряную награду.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Мишеева Арина поднялась на вторую ступень пьедестала в беге на 100 метров с результатом 12,28 секунды. На 200-метровке она показала результат 25,28 секунды и заняла второе место.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Бауыржан Реймбаев стал третьим на дистанции 800 метров с результатом 1 минута 57,93 секунды.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


Тренируют этих спортсменов Асия Рабаева, Дмитрий Славнов, Александр Олешко и Валерия Мартиросова.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы


За оказанную поддержку в выступлении на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, руководителю Мангистауского областного центра олимпийской подготовки Канату Озганбаеву, руководителю Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы Адилбеку Ниязымбетову, директору ДЮСШ «Мангыстау Арена» Нурболу Халиманову и руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.

Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы





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