Мангистауские легкоатлеты завоевали 14 медалей в Алматы

Соревнования проходили параллельно с 21 по 23 мая в Алматы.Участниками чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике среди юношей 2004-2005 годов рождения стали более 300 легкоатлетов из 14 областей.Нашу область представили 11 легкоатлетов.Так, в метании копья с результатом 37,23 метра Салидат Казова удостоилась серебряной награды. В толкании ядра с результатом 12 метров ровно она стала второй. Она же в метании молота заняла третье место с результатом 28,97 метра.Мейржан Ходжимурат завоевал «серебро» в метании копья с результатом 54,94 метра. В толкании ядра ему удалось взять третье место с результатом 13,59 метра.Ян Зутаев стал обладателем бронзовой награды в метании копья с результатом 51,30 метра.Данные призёры - ученики тренера по лёгкой атлетике Асии Рабаевой.В весеннем первенстве страны по лёгкой атлетике среди взрослых приняли участие более 180 легкоатлетов из 14 областей. От Мангистауской области выступили 10 спортсменов.В метании копья первое место занял Александр Лысенко с результатом 58,75 метра.«Золота» по прыжкам в высоту с результатом два метра удостоился Егор Олешко.Надежда Богданова завоевала серебряную медаль в метании копья с результатом 36,65 метра и «серебро» в толкании ядра с результатом 11,40 метра. В беге 100 метров с барьерами с результатом 14,98 секунды она также получила серебряную награду.Мишеева Арина поднялась на вторую ступень пьедестала в беге на 100 метров с результатом 12,28 секунды. На 200-метровке она показала результат 25,28 секунды и заняла второе место.Бауыржан Реймбаев стал третьим на дистанции 800 метров с результатом 1 минута 57,93 секунды.Тренируют этих спортсменов Асия Рабаева, Дмитрий Славнов, Александр Олешко и Валерия Мартиросова.За оказанную поддержку в выступлении на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, руководителю Мангистауского областного центра олимпийской подготовки Канату Озганбаеву, руководителю Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы Адилбеку Ниязымбетову, директору ДЮСШ «Мангыстау Арена» Нурболу Халиманову и руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.