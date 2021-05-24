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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 701

Старт и финиш «Ралли Казахстан» пройдут в Актау

Масштабное мероприятие запланировано с 7 по 13 июня, сообщает федерация автомотоспорта Казахстана.

Фото из архива lada.kz
В связи с распространением COVID-19 организаторы «Ралли Казахстан-2020» были вынуждены отменить мероприятие. В этом же году федерация планирует провести «Ралли Казахстан-2021».

Ралли в четвёртый раз пройдет в статусе этапа Кубка Мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA и впервые в статусе этапа Чемпионата Мира по ралли-рейдам Международной Мотоциклетной Федерации FIM.

Трасса в этом году будет на 96 процентов обновлена по сравнению с предыдущими годами.

Новинкой будет марафонский этап для всех участников ралли.

Протяженность трассы составит около 2 000 километров. В целом пилотам и гонщикам предстоит преодолеть около 1700 «боевых» километров за пять этапов ралли.

Официальная встреча участников состоится 7 июня. Торжественный старт намечен на 8 июня, который пройдёт на набережной Актау. С 9 по 13 июня гонщики отправятся по живописной Мангистауской области. Ралли будет проходить в пять этапов по нашему региону.

Карту заездов можно увидеть тут.



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