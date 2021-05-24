Старт и финиш «Ралли Казахстан» пройдут в Актау

Фото из архива lada.kz
В связи с распространением COVID-19 организаторы «Ралли Казахстан-2020» были вынуждены отменить мероприятие. В этом же году федерация планирует провести «Ралли Казахстан-2021».
Ралли в четвёртый раз пройдет в статусе этапа Кубка Мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA и впервые в статусе этапа Чемпионата Мира по ралли-рейдам Международной Мотоциклетной Федерации FIM.
Трасса в этом году будет на 96 процентов обновлена по сравнению с предыдущими годами.
Новинкой будет марафонский этап для всех участников ралли.
Протяженность трассы составит около 2 000 километров. В целом пилотам и гонщикам предстоит преодолеть около 1700 «боевых» километров за пять этапов ралли.
Официальная встреча участников состоится 7 июня. Торжественный старт намечен на 8 июня, который пройдёт на набережной Актау. С 9 по 13 июня гонщики отправятся по живописной Мангистауской области. Ралли будет проходить в пять этапов по нашему региону.
Карту заездов можно увидеть тут.
Ралли в четвёртый раз пройдет в статусе этапа Кубка Мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA и впервые в статусе этапа Чемпионата Мира по ралли-рейдам Международной Мотоциклетной Федерации FIM.
Трасса в этом году будет на 96 процентов обновлена по сравнению с предыдущими годами.
Новинкой будет марафонский этап для всех участников ралли.
Протяженность трассы составит около 2 000 километров. В целом пилотам и гонщикам предстоит преодолеть около 1700 «боевых» километров за пять этапов ралли.
Официальная встреча участников состоится 7 июня. Торжественный старт намечен на 8 июня, который пройдёт на набережной Актау. С 9 по 13 июня гонщики отправятся по живописной Мангистауской области. Ралли будет проходить в пять этапов по нашему региону.
Карту заездов можно увидеть тут.
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